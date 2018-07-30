5 колонна в лице Медведчука уверенно хочет вернуться к власти

Медведчук вступил в партию Рабиновича. Сказать, что у меня шок не сказать ничего.

До этого ко мне доходили слухи, что кто-то с кем-то договорился и это будет техническая партия, теперь сомнения развеялись.

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5 колонна уверенно хочет вернуться к власти.

Сейчас будет разработана программа по возвращению Донбасса, спасению Крыма и выводу Украины из "экономического кризиса". Будут говорить, что договориться с РФ можно и нужно вернуть мир в Украину.

Ничего хорошего нас не ждет.

Россия в лице кума Путина Медведчука будет задействовать все ресурсы по дестабилизации ситуации. Мечтая вернуть власть и деньги, они будут подкупать избирателей, политиков, бизнесменов, правоохранительные структуры. Они будут спекулировать на теме войны и пленных. Россия даст им миллионы долларов, только чтобы они зашли в парламент.

Медведчук будет должен не допустить вступления Украины в ЕС и НАТО.

Нас ждет очень сложный политический год, перед выборами в президенты и в ВР. Мы не должны допустить этих уродов к власти.

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