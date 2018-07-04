5 лайфхаков от Супрун как преодолеть тревожность
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как жителям больших городов пережить ощущение тревожности.
Это она отметила на странице в Facebook.
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Основными симптомами являются плохое настроение, нарушение сна, чрезмерная чувствительность к шуму или же периодическое ускорение дыхания и сердцебиения.
Обычно симптомы возникают у жителей больших городов, у которых выше риск появления тревожных расстройств.
5 способов, как бороться с тревожностью
Прежде всего занимайтесь физическими упражнениями, они являются мощным оружием для контроля ощущение тревожности.
Вызвать развитие этих симптомов могут кофеин, лекарственные препараты и некоторые вещества.
Попробуйте технику глубокого дыхания, медитаций, а также практики, которые помогут снизить тонус мышц.
Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Не переедайте и не пользуйтесь электронными устройствами перед сном.
Проконсультируйтесь с врачом, если чувство тревожности длится более полугода.
К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, почему мороженое является недейственным способом охладиться в жару.
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