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5 лайфхаков от Супрун как преодолеть тревожность

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Как бороться с тревожностью
Как бороться с тревожностью / Фото из открытых источников

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как жителям больших городов пережить ощущение тревожности.

Это она отметила на странице в Facebook.

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Основными симптомами являются плохое настроение, нарушение сна, чрезмерная чувствительность к шуму или же периодическое ускорение дыхания и сердцебиения.

Обычно симптомы возникают у жителей больших городов, у которых выше риск появления тревожных расстройств.

5 способов, как бороться с тревожностью

Прежде всего занимайтесь физическими упражнениями, они являются мощным оружием для контроля ощущение тревожности.

Вызвать развитие этих симптомов могут кофеин, лекарственные препараты и некоторые вещества.

Попробуйте технику глубокого дыхания, медитаций, а также практики, которые помогут снизить тонус мышц.

via GIPHY

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Не переедайте и не пользуйтесь электронными устройствами перед сном.

Проконсультируйтесь с врачом, если чувство тревожности длится более полугода.

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, почему мороженое является недейственным способом охладиться в жару.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 

Теги: Лечение Здоровая жизнь Здоровье Психология Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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