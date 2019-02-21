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      5 лет назад: фотограф показал переломные события Революции достоинства, которыми их помнит

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      Журналист и фотограф Сергей Лойко обнародовал фотографии, которые были сделаны фактически перед самым масштабным расстрелом Небесной Сотни во время событий Революции Достоинства. Эти кадры датируются февралем 2014 года.

      Все фотографии он выложил на своей странице в Facebook.

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      На кадрах можно увидеть как самых протестующих и их борьбу с "Беркутом", так и правоохранителей .

      Также он увековечил тогдашний вид памятника футбольному тренеру Валерию Лобановскому, который установлен возле стадиона "Динамо" (это одно из мест ожесточенных боев евромайданивцев с силовиками). Кроме того, на одной из фотографий можно увидеть, как один из участников революции не забывал в те времена о творческих проявлениях.

      Добавим, что Сергей Лойко еще собрал все фотографии в одном видео.

      Почему произошла Революция Достоинства и когда пролилась первая кровь? В ноября 2013 года люди начали собираться на главной площади Киева для того, чтобы тогдашняя украинская власть во главе с беглым президентом Виктором Януковичем  подписала Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 23 ноября, за несколько дней до встречи в Вильнюсе, правительство "регионалов" неожиданно решило приостановить процесс подготовки к заключению этого соглашения. Это спровоцировало еще большие протесты со стороны населения, и во многих городах Украины появились первые Евромайданы. Сначала митинги имели мирный характер, однако мереломной стала ночь на 30 ноября, когда "беркутовцы" силой разогнали студентов. Кроме студентов, отстаивали свое право на лучшее будущее на Майдане футбольные фанаты, представители церкви и бизнеса, а также неравнодушные граждане из разных уголков Украины.  

      Еще одним событием, которое существенно повлияло на дальнейшие события, стало принятие 16 января 2014 года        "диктаторских законов", которые криминализировали оппозицию и всех тех, кто протестовал. Кроме того, эти документы принимали с грубыми нарушениями. Именно после этого полетели первые "коктейли Молотова" и загорелись шины. В то же время сторонники власти "неустановленные лица", бойцы спецподразделений и титушки применяли нечеловеческие методы: похищения, пытки и убийства активистов.

      22 января произошли первые смерти на Майдане – погибли Сергей Нигоян (его родители были родом из Армении, а в Украину они переехали, спасаясь от войны в Нагорном Карабахе) и белорус Михаил Жизневский. Этому предшествовало то, что после длительного перемирия спецподразделение "Беркут" неожиданно перешло в наступление, поэтому протестующие, которых насчитывалось около ста, отошли, а их баррикады были разобраны. Утром дня трагедии митингующим удалось вернуть утраченные позиции, зато силовики на это отреагировали снайперским огнем. 

      Что известно о событиях на Майдане 18-20 февраля 2014 года? Утром 18 февраля протестующие отправились в Верховную Раду, где депутаты должны были рассмотреть изменения в Конституцию Украины относительно ограничения полномочий президента. Однако по указанию председателя парламента Рыбака канцелярия отказывалась регистрировать этот документ. Это вызвало возмущение протестующих и привело к столкновениям с силовиками.

      Попытка протестующих защищать баррикады на улицах Институтской и Грушевского в Киеве оказались не эффективными. В течение дня силовики захватили все баррикады на этих улицах и оттеснили протестующих до Майдана Незалежности. Там, несмотря на штурм силовиков с применением БТР, свето-шумовых гранат и помповых ружей, протестующие смогли удержать снежную баррикаду на Крещатике (со стороны Европейской площади). Для защиты баррикад от нашествия силовиков, митингующие применяли битый брусчатку и коктейли Молотова.

      В итоге самыми кровавыми стали 18-20 февраля. В ночь с 18 на 19 февраля силовикам удалось захватить баррикаду на Крещатике, поджечь баррикаду на улице Институтской, лагерь протестующих и Дом профсоюзов. Единственным барьером между силовиками и протестующими, которых вытеснили к сцене на Майдане, стал огонь, который протестующие поддерживали всеми подручными средствами, а силовики тушили водометами.

      20 февраля протестующие перешли в наступление. "Беркутовцы" внезапно начали отступать, что позволило активистам занять помещение Министерства агрополитики, а позже силовики покинули Октябрьский дворец и Украинский дом.

      Впоследствии появилась информация, что из гостиницы "Украина" по почти безоружных протестующим начинают стрелять. Как позже выяснило следствие, огонь вели спецназовцы так называемой "Черной роты" "Беркута".

      К вечеру были убиты почти 50 протестующих. Тела некоторых из них лежали прямо на улице, накрытые окровавленными сине-желтыми флагами.

      Кто такой Сергей Лойко? Это российско-американский журналист, писатель, фотограф и переводчик. Является корреспондентом газеты Los Angeles Times, также сотрудничает с радиостанцией "Эхо Москвы" и российской "Новой газетой". Сергей Лойко – автор многочисленных репортажей из районов военно-политических конфликтов, в частности в странах бывшего СССР. В войне на Донбассе был едва ли не единственным фотографом, кто работал во время боев за Донецкий аеоропорт. Впоследствии воспоминания о тех событиях легли в основу его книги "Аэропорт". Живет в Техасе, США. 

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      Теги: Новости Украины Евромайдан Небесная Сотня История Фотоновости
      Источник: 24 канал
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