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      5 лет заключения Кольченко:что пришлось выдержать пленнику Кремля и есть ли шанс на освобождение

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      Проходит ровно 5 лет с дня задержания российскими силовиками Александра Кольченко. Он отбывает 10-летнее заключение в колонии строгого режима в России. Пленник Кремля выдержал допросы и пытки. Он не сломился и не изменил своей позиции. Как сейчас чувствует себя Александр, и в каких условиях находится – узнавали журналисты 24 канала.

      16 мая 2014 года за свою проукраинскую позицию, Александра задержали прямо в центре уже оккупированного Россией Симферополя. А за несколько дней до этого люди из ФСБ так же задержали украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

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      Тогда их обвинили в организации терактов на полуострове. Узников пытали, чтобы они признали свою вину. Больше всего досталось Сенцову. Однако и Кольченко не жалели. Но парень не изменил свою позицию. За что и получил 10 лет в колонии строгого режима.

      кольченко
      Александр Кольченко, 2014 год // Узников пытали, чтобы они признали свою вину​

      кольченко і сенцов
      Олег Сенцов и Александр Кольченко, август 2015 года

      Когда в середине мая Сенцов начал голодовку, Александр его поддержал. Но из-за резкого ухудшения здоровья, на 8 день вынужден был прекратить протест. Сейчас парень на здоровье не жалуется. Занимается спортом. Однако иногда его сажают в штрафной изолятор.

      Российская правозащитница Татьяна Щур, говорит, приводы могут быть разные.

      В качестве профилактики перед какими-то календарными днями, какими-то датами, когда происходит ужесточение режима. Причины формальные: то не поздоровался, то не застегнулся. Боятся влияния, боятся каких-то волнений,
      – пояснила российская правозащитница Татьяна Щур.

      А еще пытаются заставить принять российское гражданство.

      Его вызывают на беседы и стараются, чтобы он принял российское гражданство, обрабатывают его таким образом, рассказывают, как хорошо живется в России,
       рассказала мать Александра Кольченко Лариса.

      Уже 5 лет Лариса Кольченко, мать пленника Кремля Александра Кольченко, ждет освобождения своего сына. Сейчас женщина готовится к переезду из оккупированного Крыма в столицу, ведь там чувствует себя чужой. Говорит и сын туда уж точно не вернется.

      "В дальнейшем планируем перебираться сюда всей семьей, потому что знаем, что Саша уже в Крым не вернется, поэтому надо готовить какую-то базу для его возвращения", – поделилась планами Лариса.

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      За решеткой Александр уже встретил свои 5 дней рождения. По возвращении он мечтает закончить университет. В стенах тюрьмы не теряет времени и изучает английский. Больше всего любит получать письма. Уже насобирал целый мешок.

      Здесь письма из Украины, России, Беларуси, Германии,
      – рассказал Александр Кольченко.

      кольченко
      Олександр Кольченко показує листи

      кольченко
      Олександр кольченко радіє листам з усього світу

      Последний раз Лариса, виделась с сыном в прошлом году летом. Тогда им разрешили длительное свидание. Три дня в комнате тюремного общежития. Мать привезла около 20 килограммов продуктов. Все, что так любит ее сын.

      кольченко
      Зустріч Олександра Кольченка з мамою

      Недавно Лариса получила хорошую новость, поэтому спешит вернуться в Крым, чтобы собрать подарки для сына.

      У нас хорошая новость: подписали заявление на длительное свидание. В начале июня я полечу к Саше в Челябинскую область в город Капейск,
      – отметила Лариса Кольченко.

      А еще есть надежда на то, что российский суд может пересмотреть дело Александра и изменить способ отбывания наказания.

      16 мая – половина срока. И формально он может подать в суд ходатайство. Это суд решает относительно изменения режима отбывания наказания на исправительные работы,
      – подчеркнула российская правозащитница Татьяна Щур.

      Лариса Кольченко не прекращает верить, что Александр скоро вернется на родину.

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      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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