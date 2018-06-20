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5-летний мальчик разбил статую стоимостью 130 тысяч долларов: видео инцидента

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Скульптура Афродиты Билла Лайонсома
Скульптура Афродиты Билла Лайонсома / abcnews.go.com

Пятилетний ребенок, который пришел в помещения Общественного центра в городе Оверленд-Парк, штат Канзас, США, вместе со своей матерью на некоторое время отбежал и, потянув за грудь, разбил статую Афродиты, за возмещение которой нужно заплатить 132 тысячи долларов.

Об этом сообщают на ABC News.

В сети появился видеоролик, на котором видно, как двое маленький детей бегают и играют возле скульптуры, пока "виновник" не стал подниматься на постамент скульптуры, схватившись за грудь статуи. Конструкция не выдержала и разбилась при падении.

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Скульптура Афродиты выполнена из элементов стекла и зеркал современным скульптором Биллом Лайонсом. Мужчина прокомментировал инцидент и отметил, что статуя не подлежит замене или восстановлению, поэтому он не сможет ее продать, оценив повреждения своего произведения в 132 тысячи долларов.

Скульпутра Афродиты Билла Лайонсома

Через несколько дней после инцидента маме мальчика Саре Гудман пришло письмо из страховой компании с требованием выплатить 132 тысячи долларов компенсации. "Смотреть за несовершеннолетним ребенком – ваша прямая ответственность. Ваш отказ от контроля можно считать халатностью", – говорится в письме страховщиков.

Мама мальчика отказалась выплачивать такую сумму и назвала требования возмутительными. По ее словам, если скульптура действительно настолько ценна, то организаторам выставки нужно было лучше позаботиться о ее безопасности. Городская власть, которая проводила выставку скульптур, выразила надежду, что страховая компания и Гудман все же договорятся о погашении необходимой суммы.

Теги: Дети LifeStyle Новости США Новости культуры Исскусство
Источник: 24 Канал
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