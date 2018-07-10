5-летняя дочь Ким Кардашян дебютировала в рекламе: фото
Пятилетняя дочь звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста снялась в кампании Fendi, которая посвящена десятилетию запуска знаменитой сумки Peekaboo.
Норт Уэст снялась для рекламы вместе со своей мамой Ким Кардашян и бабушкой Крис Дженнер.
Читайте также: Самые дешевые люди в мире: знаменитый дизайнер публично оскорбил семью Кардашян
На одном фото все трое сидят на траве, демонстрируя одежду и аксессуары итальянского модного дома.
Как известно, звездная пара Ким и Канье воспитывают троих детей: дочь Норт и двухлетнего сына Сэйнта и маленькую Чикаго, которая появилась на свет 15 января.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"6 марта 2016 , 15:33