5-летняя дочь Ким Кардашян дебютировала в рекламе: фото

Пятилетняя дочь звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста снялась в кампании Fendi, которая посвящена десятилетию запуска знаменитой сумки Peekaboo.

Норт Уэст снялась для рекламы вместе со своей мамой Ким Кардашян и бабушкой Крис Дженнер.

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На одном фото все трое сидят на траве, демонстрируя одежду и аксессуары итальянского модного дома.

Допис, поширений KKW MAFIA (@kkwmafia) 9 Лип 2018 р. о 9:10 PDT

Как известно, звездная пара Ким и Канье воспитывают троих детей: дочь Норт и двухлетнего сына Сэйнта и маленькую Чикаго, которая появилась на свет 15 января.

Допис, поширений Fendi (@fendi) 10 Лип 2018 р. о 5:16 PDT

Допис, поширений Vogue Taiwan (@voguetaiwan) 9 Лип 2018 р. о 9:21 PDT

Допис, поширений Vogue Taiwan (@voguetaiwan) 9 Лип 2018 р. о 9:05 PDT