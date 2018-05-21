5 лучших образов Кейт Бланшетт на Каннском фестивале

Каннский кинофестиваль-2018 официально завершился 19 мая, но о роскошных образах звезд на красной дорожке разговоры продолжаются до сих пор. Одной из таких актрис стала Кейт Бланшетт, которая в этом году возглавила жюри основного конкурса фестиваля.

Для своих выходов на красную дорожку Дворца фестивалей с 8 по 19 мая Кейт ежедневно примеряла самые разнообразные образы именитых дизайнеров.

Читайте также: Украинская актриса Ольга Куриленко вышла на красную дорожку в Каннах: волшебные фото

Предлагаем посмотреть самые яркие, которые отличились своей элегантностью, сдержанностью и невероятной женственностью. Бланшетт надевала на премьеры кинокартин как классические костюмы, так и роскошные платье. Что интересно, какой бы "лук" ни выбрала австралийская киноактриса, все ее наряды подчеркивали украшения от бренда Chopard.

8 мая

В первый день после официального открытия Каннского фестиваля Кейт Бланшетт прибыла на мероприятие в роскошном платье Armani Prive, в котором она ранее появлялась в 2014 году на премии "Золотой глобус".

Кейт Бланшетт на Каннском фестивале-2018

10 мая

Показ фильма "Холодная война" Кейт посетила в блестящем платье с цветочным принтом бренда Mary Katrantzou, которое стилист знаменитости дополнил украшениями в форме таких же цветов.

Кейт Бланшетт на Каннском фестивале-2018

Читайте также: Голливудская звезда украинского происхождения поразила платьем в Каннах: фото

12 мая

Премьеру картины Евы Хассон "Девушки солнца" глава жюри посетила в элегантном черном платье от Armani Prive. Большой бант на поясе платья и обнаженное плечо прекрасно подчеркивали изысканный выход.

Кейт Бланшетт на Каннском фестивале-2018

14 мая

После первой премьеры фильма "Черный куклуксклановец", Кейт Бланшетт появилась на вечере Chopard Trophée, снова выбрав для своего выхода платье дома Armani.

Кейт Бланшетт на Каннском фестивале-2018

Читайте также: "Ангел" Victoria's Secret очаровала платьем на красной дорожке Канн: фото

19 мая

На церемонию закрытия Каннского кинофестиваля-2018 уважаемая актриса выбрала элегантное черно-красное платье. Платье значительно отличалось от всех предыдущих и затмевало платья многих других коллег.

Кейт Бланшетт на Каннском фестивале-2018

Напомним, что "Золотую пальмовую ветвь" получил японский кинорежиссер за фильм Хирокадзу Корээда "Магазинные воры" ("Shoplifters"). Кинофестиваль проходил с 8 по 19 мая на Лазурном берегу в городе Канны, Франция. Стоит напомнить, что в основном конкурсе участвовал 21 фильм, а вот награду в конкурсе "Особый взгляд" в номинации "лучший режиссер" получил украинский режиссер фильма "Донбасс" Сергей Лозница.