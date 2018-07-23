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5 малоизвестных фильмов с участием Дэниела Рэдклиффа, которые стоит посмотреть

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5 малоизвестных фильмов с участием Дэниела Рэдклиффа, которые стоит посмотреть
5 малоизвестных фильмов с участием Дэниела Рэдклиффа, которые стоит посмотреть / Фото из открытых источников

Британскому киноактеру Дэниелу Рэдклиффу сегодня исполняется 29 лет. Знаменитый герой фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере принес актеру невероятную славу. Однако именинник сыграл не только в экранизации романов Джоан Роулинг, но и во многих других лентах, о которых фанаты часто не знают.

Из-за 10-летнего участия в съемках "Гарри Поттера" Дэниелу было трудно отойти от образа своего экранного киногероя и сниматься в других картинах. Фанаты до сих пор не могут и не хотят представлять его в образе агента ФБР или исследователя джунглей, поскольку ассоциации с юным волшебником слишком сильно переплелись с жизнью Рэдклиффа.

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Впрочем, рекомендуем вам посмотреть несколько не менее стоящих лент, где талантливый Дэниел сыграл главные роли. Возможно, вы больше не будете связывать его с "поттерианой", на которой выросло целое поколение молодых киноманов.

"Женщина в черном" ("The Woman in Black") 2012

Фильм ужасов режиссера Джеймса Уоткинса был снят на основе одноименного романа Сюзан Хилл. В ней речь идет о жизни молодого адвоката, который отправляется в отдаленную деревню, чтобы решить с документами умершей клиентки. После некоторого времени он начинает замечать, что призрак женщины настроен на месть, из-за чего страдает главный герой.

На рейтинге IMBd ленту критики и зрители оценили в 6,4 балла из 10 возможных.

 

"Дружба и никакого секса?"  ("The F Word") 2013

Ирландско-канадская комедийная мелодрама режиссера Майкла Довса ко всему также снята на основе книги, а именно – пьесы "Зубная паста и сигары" Ти. Джей. Дэйва и Майкла Ринальди. Кинокартина показывает разочарованного 20-летнего юношу, который завершил отношения с девушкой из-за ее романа с преподавателем анатомии. Он покидает обучение в медицинском колледже и абстрагируется от внешнего мира. Но его жизнь резко меняется после встречи с девушкой Чентри на вечеринке у своего знакомого.

Рейтинг IMBd разместил фильм с пометкой 6,8 баллов.

 

"Человек — швейцарский нож"("Swiss Army Man") 2016

Американский трагикомедийный фильм, режиссерами которого стали Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, рассказывает о молодом человеке Генке, который оказывается на необитаемом острове и находится на грани самоубийства. Впоследствии он находит мертвое тело и завязывает с ним дружбу. Покойник Мэнни, роль которого выполняет Рэдклифф, преодолевает с Генк различные трудности на острове и заново познает "жизнь".

В рейтинг IMBd фильм занесен с оценкой 7,0.

 

"Абсолютная власть" ("Imperium") 2016

Американская уголовное кинодрама режиссера Дэниэла Регусиса показывает историю агента ФБР, который под прикрытием находится в банде неонацистов. Мужчине приходится вливаться в группировку, чтобы впоследствии ее выкрыть и предотвратить запланированный теракт.

Рейтинг IMBd показывает этот фильм с оценкой в 6,5 балла.

 

"Джунгли" ("Jungle") 2017

Последняя лента, в которой принял участие именинник Дэниэл Рэдклифф является австралийская приключенческая кинодрама режиссера Грега Маклина. В ней рассказывается о молодом парне Йосси Гинсберге, который решает оставить свое спокойную жизнь и отправляется на поиски себя в Амазонские джунгли. Путешествие, которое должно было быть интересным и достаточно легким, впоследствии превращается в настоящие испытания.

Ленту на рейтинге IMBd оценили в 6,7 баллов.

 

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Гарри Поттер
Источник: 24 Канал
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