5 модных трендов, которые носила принцесса Диана еще 30 лет назад: фото
Принцесса Диана всегда експериментировала с образами и часто выбирала яркие наряды. Ее канонические образы остались вне времени и тенденций.
Посмотрите, какие современные актуальные тренды носила леди Ди около 30 лет назад.
Деним
Джинсы есть в базовом гардеробе любой женщины. Они настолько универсальны, ведь подходят для любого события, будь то домашняя вечеринка, деловое мероприятие.
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Принцессу Диану часто можно было увидеть в джинсах. Это одна из вещей ее любимой повседневной одежды, в которой она занималась делами обычных людей, например отводила Уильяма и Гарри в школу.
Леди Ди предпочитала прямой фасон с высокой посадкой. Кроме того, неоднократно сочетала джинсы с оверсайз-пиджаками.
Принцесса Диана часто носила деним в повседневной жизни
Леопардовый принт
Стиль принцессы Дианы всегда изысканный и элегантный. Даже выбирая яркий леопардовый принт, она не выглядела агрессивно.
Принцесса Диана в леопардовом купальнике
Прицеса Диана в платье с леопардовым принтом
Платье-комбинация
Сейчас такие платья можно одевать и как вечерний наряд, и комбинировать с куртками и пиджаками для непревзойденного повседневного лука.
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В свое время, леди Ди тесно дружила с Джанни Версаче, который шил для нее идеальные вечерние платья. Так, "икона стиля" также не обошла современный тренд – платье-комбинацию.
Принцесса Диана в модном платье-комбинации
Спортивный стиль
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Диану можно было увидеть не только в дизайнерской, а также и в спортивной одежде.
Принцесса Диана в спортивной одежде
Костюм с юбкой
На осенне-зимних показах этого года деловой костюм с юбкой можно было увидеть на каждом втором шоу, включая Max Mara, Calvin Klein и Gabriela Hearst.
Интересно, что Диана в большинстве выходов надевала юбку выше колена.
Чаще всего Диана выбирала юбки до колена