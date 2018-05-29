5 модных трендов, которые носила принцесса Диана еще 30 лет назад: фото

Принцесса Диана всегда експериментировала с образами и часто выбирала яркие наряды. Ее канонические образы остались вне времени и тенденций.

Посмотрите, какие современные актуальные тренды носила леди Ди около 30 лет назад.

Деним

Джинсы есть в базовом гардеробе любой женщины. Они настолько универсальны, ведь подходят для любого события, будь то домашняя вечеринка, деловое мероприятие.

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Принцессу Диану часто можно было увидеть в джинсах. Это одна из вещей ее любимой повседневной одежды, в которой она занималась делами обычных людей, например отводила Уильяма и Гарри в школу.

Леди Ди предпочитала прямой фасон с высокой посадкой. Кроме того, неоднократно сочетала джинсы с оверсайз-пиджаками.



Принцесса Диана часто носила деним в повседневной жизни

Леопардовый принт

Стиль принцессы Дианы всегда изысканный и элегантный. Даже выбирая яркий леопардовый принт, она не выглядела агрессивно.



Принцесса Диана в леопардовом купальнике



Прицеса Диана в платье с леопардовым принтом

Платье-комбинация

Сейчас такие платья можно одевать и как вечерний наряд, и комбинировать с куртками и пиджаками для непревзойденного повседневного лука.

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В свое время, леди Ди тесно дружила с Джанни Версаче, который шил для нее идеальные вечерние платья. Так, "икона стиля" также не обошла современный тренд – платье-комбинацию.



Принцесса Диана в модном платье-комбинации

Спортивный стиль

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Диану можно было увидеть не только в дизайнерской, а также и в спортивной одежде.



Принцесса Диана в спортивной одежде

Костюм с юбкой

На осенне-зимних показах этого года деловой костюм с юбкой можно было увидеть на каждом втором шоу, включая Max Mara, Calvin Klein и Gabriela Hearst.

Интересно, что Диана в большинстве выходов надевала юбку выше колена.



Чаще всего Диана выбирала юбки до колена