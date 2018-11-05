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      5 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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      Что нельзя и можно делать 5 ноября
      Что нельзя и можно делать 5 ноября / www.unian.ua

      5 ноября 2018 года чествуют апостола Иакова. Святой Иаков был сыном святого Иосифа. Иаков известен как первый епископ Иерусалима. В 63 года он принял мученическую смерть – язычники сбросили его с крыльца храма, а затем побили камнями.

      С детских лет Иаков был человеком, особенно посвященным богу. Такие люди давали обет соблюдения безбрачия, воздержания от вина, не ели мясной пищи и не стригли волос.

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      Именины 5 ноября празднуют: Захар, Александр, Владимир, Максим, Николай, Иаков.

      Народные приметы на 5 ноября

      – Если 5 ноября пошел град, или мелкий снежок – 22 ноября придет настоящая зима.

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      – Выпадет много снега и не растает – зима будет теплой.

      – Идет дождь – год будет урожайным.

      Что можно делать 5 ноября

      1. Завершить заготовку дров на зиму. Если успеть до этого дня, то всю зиму в доме будет тепло.

      2. Кормить птичек хлебом. Считается, если накормить пернатых, урожай на следующий год будет большим.

      3. Есть много меда. По поверью, если человек съест много меда, весь следующий год будет успешным.

      Что нельзя делать 5 ноября

      1. Нельзя оставаться в долгах. Отдайте накануне все одолженные средства.

      2. Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.

      3. Не рекомендуется просить повышения в должности или увеличения заработной платы.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Традиции
      Источник: 24 канал
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