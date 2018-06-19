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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

5 опасных продуктов, которые лучше не употреблять

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5 опасных продуктов
5 опасных продуктов / 1plus1.ua

Некоторые популярные продукты могут скрывать большую опасность для здоровья.

Одним из таких продуктов является плавленый сыр, передает ЕLLE. Ведь настоящим плавленым сыром считается горячий тягучий раклета или фондю, а не то, что все привыкли покупать в супермаркетах.

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Фабричный плавленый сыр обычно изготавливают из сырных отходов, смешанных с молочными продуктами, коллагеновыми и пищевыми красителями. Такой сыр имеет высокое содержание натрия и огромный процент жиров. А это негативно может сказаться на работе сердечно-сосудистой системы.

Фосфатные пищевые добавки могут "ударить" по почкам и костях, ведь они нарушают баланс кальция.

Маргарин, который сегодня состоит из трансжиров – самый опасный из всех имеющихся. Из-за трансжиров клетки теряют способность получать необходимые питательные вещества и выделять через мембрану токсины.

Маргарин может увеличить риск возникновения сахарного диабета II типа и ожирения, онкологии, болезни печени и нервной системы.

Еще один продуктовый "враг" – сладости "без сахара". Такие продукты содержат искусственные заменители сахара, в частности, синтетические вещества, которые желудок не может переварить. Такие лакомства могут развить депрессию, и гормональный дисбаланс и привести к разрушению нервных клеток.

Хлебные изделия, содержащие бромат калия, связывают с онкологическими заболеваниями.

И всеми любимый попкорн "для микроволновой печи" тоже очень опасен. В составе попкорна содержится перфтороктановая сульфоновая кислота – канцероген антипригарного покрытия на внутренних стенках упаковок.

Эта кислота нарушает работу щитовидной железы и может спровоцировать бесплодие. А ингредиент диацетил (синтетическое масло и ароматизатор) разрушает стенки легких.

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Теги: Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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