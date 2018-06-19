5 опасных продуктов, которые лучше не употреблять

Некоторые популярные продукты могут скрывать большую опасность для здоровья.

Одним из таких продуктов является плавленый сыр, передает ЕLLE. Ведь настоящим плавленым сыром считается горячий тягучий раклета или фондю, а не то, что все привыкли покупать в супермаркетах.

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Фабричный плавленый сыр обычно изготавливают из сырных отходов, смешанных с молочными продуктами, коллагеновыми и пищевыми красителями. Такой сыр имеет высокое содержание натрия и огромный процент жиров. А это негативно может сказаться на работе сердечно-сосудистой системы.

Фосфатные пищевые добавки могут "ударить" по почкам и костях, ведь они нарушают баланс кальция.

Маргарин, который сегодня состоит из трансжиров – самый опасный из всех имеющихся. Из-за трансжиров клетки теряют способность получать необходимые питательные вещества и выделять через мембрану токсины.

Маргарин может увеличить риск возникновения сахарного диабета II типа и ожирения, онкологии, болезни печени и нервной системы.

Еще один продуктовый "враг" – сладости "без сахара". Такие продукты содержат искусственные заменители сахара, в частности, синтетические вещества, которые желудок не может переварить. Такие лакомства могут развить депрессию, и гормональный дисбаланс и привести к разрушению нервных клеток.

Хлебные изделия, содержащие бромат калия, связывают с онкологическими заболеваниями.

И всеми любимый попкорн "для микроволновой печи" тоже очень опасен. В составе попкорна содержится перфтороктановая сульфоновая кислота – канцероген антипригарного покрытия на внутренних стенках упаковок.

Эта кислота нарушает работу щитовидной железы и может спровоцировать бесплодие. А ингредиент диацетил (синтетическое масло и ароматизатор) разрушает стенки легких.

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