5 опасных рисков, которые возникают у людей с высоким ростом

Быть слишком высоким не всегда хорошо, все потому, что высокий рост может отрицательно повлиять на здоровье человека.

Ученые из Нью-Йорка убеждены, что люди с высоким ростом отличаются непродолжительным сроком жизни, пишет Ukrhealth.

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Правда, этот вывод сделали ученые после исследования на крысах.

Люди с высоким ростом имеют органы больших размеров. В результате этого клетки организма более подвержены к скоплению в смертоносные опухоли. Риск смерти от рака увеличивается на 4% на каждые 2,5 сантиметра роста сверх нормы.

Фибрилляция предсердий часто оказывается фактором преждевременной смерти и инсультов. У высоких женщин такой вид аритмии развивается втрое чаще.

У мужчин, рост которых меньше 160 сантиметров, на 65% меньше шансов пострадать от венозной тромбоэмболии – закупорки сосудов тромбами. Лишь треть всех инсультов и сердечных приступов из-за этого заболевания.

У высоких людей восстановление после травмы занимает больше времени, чем у людей с низким ростом. Ученые объясняют это тем, что у людей с высоким ростом прохождение нервных импульсов занимает больше времени.

К слову, оттенок кожи может свидетельствовать о наличии или отсутствии заболеваний внутренних органов человека. На такие изменения влияют многие факторы – стрессы, вредное питание, неблагоприятная экологическая ситуация.

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