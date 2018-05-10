5 опасных симптомов сердечных недугов, которые часто игнорируют
Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частой причиной смерти в мире. Некоторые из этих заболеваний развиваются без симптомов, но даже те, которые проявляют себя, остаются незамеченными.
Обследование у врача не будет лишним, даже если человека не беспокоит сердце, пишет "Страна здоровья".
Вот 5 симптомов сердечных недугов, которые не стоит игнорировать
Морщины на мочках ушах
Такой симптом может сигнализировать о развитии забивания сосудов холестерином.
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"Жировое кольцо"
Оно образуется вокруг радужной оболочки глаз. Этот симптом является признаком коронарной болезни сердца.
Синие губы
Если у человека сыние губы, то это может свидетельствовать о цианозе – дефиците кислорода в крови.
Жировые складки на коленях, локтях и даже веках глаз
Это может указывать на высокий уровень холестерина, а значит и развитие атеросклероза, гипертонической болезни, ишемии сердца.
Округление ногтевой пластины
Такой симптом говорит о том, что к сердцу попадает минимальное количество кислорода. Как результат – развитие сердечной недостаточности, которая рано или поздно перерастет в более серьезные заболевания.
К слову, диеты в средиземноморском или северном стилях могут уменьшить показатели рака, диабета и сердечных заболеваний.