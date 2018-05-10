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5 опасных симптомов сердечных недугов, которые часто игнорируют

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5 опасных симптомов сердечных недугов
5 опасных симптомов сердечных недугов / zdraviemed.com

Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частой причиной смерти в мире. Некоторые из этих заболеваний развиваются без симптомов, но даже те, которые проявляют себя, остаются незамеченными.

Обследование у врача не будет лишним, даже если человека не беспокоит сердце, пишет "Страна здоровья".

Вот 5 симптомов сердечных недугов, которые не стоит игнорировать

Морщины на мочках ушах

Такой симптом может сигнализировать о развитии забивания сосудов холестерином.

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"Жировое кольцо"

Оно образуется вокруг радужной оболочки глаз. Этот симптом является признаком коронарной болезни сердца.

Синие губы

Если у человека сыние губы, то это может свидетельствовать о цианозе – дефиците кислорода в крови.

Жировые складки на коленях, локтях и даже веках глаз

Это может указывать на высокий уровень холестерина, а значит и развитие атеросклероза, гипертонической болезни, ишемии сердца.

Округление ногтевой пластины

Такой симптом говорит о том, что к сердцу попадает минимальное количество кислорода. Как результат – развитие сердечной недостаточности, которая рано или поздно перерастет в более серьезные заболевания.

К слову, диеты в средиземноморском или северном стилях могут уменьшить показатели рака, диабета и сердечных заболеваний.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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