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5 осложнений, которые могут возникнуть после пластической операции

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Какие осложнения могут возникнуть после пластической операции
Какие осложнения могут возникнуть после пластической операции / womenshealthcenter.gr

Хирург Александр Бородько рассказал о самых частых осложнениях после проведения пластических операций.

Статистика свидетельствует, что послеоперационные осложнения возникают в 2-5% случаев, пишет ТСН.

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Во время операции человек может заразиться инфекцией, что может стать причиной воспалительного процесса. Предотвратить это можно при правильной обработке и уходе за швами.

Второе по распространенности осложнение – возникновение серомы – скопление жидкости под кожей, которое вызывается нарушением лимфатических капилляров. Серома возникает во время пластики живота или липосакции. Врачи решают эту проблему с помощью дренирования послеоперационной полости.

Які ускладнення можуть виникнути після пластичної операції
Какие осложнения могут возникнуть после пластической операции

Кровоизлияние или гематома может появиться как во время, так и после операции. Оно возникает и во время подтяжки лица, носа, груди и живота.

После пластики шов может уплотняться, твердеть. Такую ситуацию могут исправить только врачи с помощью препаратов, улучшающих микроциркуляцию в крови.

Смещение имплантата может возникнуть во время операции по увеличению груди. Это может произойти из-за нарушения послеоперационного режима и раннего прекращения ношения компрессионного белья.

Які ускладнення можуть виникнути після пластичної операції
Какие осложнения могут возникнуть после пластической операции

К слову, американские ученые в результате исследований установили соединения, которые способны подавлять рост и распространение рака.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Лечение Инфекция
Источник: 24 Канал
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