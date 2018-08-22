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5 полезных советов, чтобы сохранить здоровье позвоночника

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Как сохранить здоровье позвоночника
Как сохранить здоровье позвоночника / mweber-kinesitherapeute-seichamps.fr

От здоровья позвоночника зависит здоровье всего организма. Именно поэтому нужно следить за нашей опорой.

Чтобы сохранить здоровье позвоночника необходимо придерживаться нескольких советов, пишет Tochka.net.

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1. Осанка

Следите за тем, как вы сидите или стоите. Нужно держать спину даже тогда, когда этого никто не видит.

Стежте за поставою

Следите за осанкой

2. Правильное питание

Вредная еда приводит к накоплению токсинов в позвоночнике, что может привести к возникновению различных заболеваний. Поэтому нужно следить за рационом и употреблять больше фруктов и овощей, а также те продукты, которые помогут избавиться от токсинов.

3. Физические упражнения

Они просто необходимы для того, чтобы иметь здоровый позвоночник. Не стоит забывать и про утреннюю зарядку, которую нужно делать ежедневно.

via GIPHY

4. Вес в норме

Следи за своим весом, если же он больше нормы – то это дополнительная нагрузка на позвоночник.

5. Не носите тяжелое

Чтобы позвоночник был здоровым, избегай поднятия тяжестей. Если же это неизбежно, тогда нужно делать это правильно – спину при поднятии держи ровно.

Не носіть важке

Не носите тяжелое

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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