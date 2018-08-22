5 полезных советов, чтобы сохранить здоровье позвоночника
От здоровья позвоночника зависит здоровье всего организма. Именно поэтому нужно следить за нашей опорой.
Чтобы сохранить здоровье позвоночника необходимо придерживаться нескольких советов, пишет Tochka.net.
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1. Осанка
Следите за тем, как вы сидите или стоите. Нужно держать спину даже тогда, когда этого никто не видит.
Следите за осанкой
2. Правильное питание
Вредная еда приводит к накоплению токсинов в позвоночнике, что может привести к возникновению различных заболеваний. Поэтому нужно следить за рационом и употреблять больше фруктов и овощей, а также те продукты, которые помогут избавиться от токсинов.
3. Физические упражнения
Они просто необходимы для того, чтобы иметь здоровый позвоночник. Не стоит забывать и про утреннюю зарядку, которую нужно делать ежедневно.
4. Вес в норме
Следи за своим весом, если же он больше нормы – то это дополнительная нагрузка на позвоночник.
5. Не носите тяжелое
Чтобы позвоночник был здоровым, избегай поднятия тяжестей. Если же это неизбежно, тогда нужно делать это правильно – спину при поднятии держи ровно.
Не носите тяжелое
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