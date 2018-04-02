На самом деле современному человеку нет необходимости ежедневно употреблять соль в пищу. Продукты питания и без того содержат баланс различных витаминов, микро- и макроэлементов, в том числе и соль. И вот тебе 5 причин, доказывающих, что лучше отказаться от солянки на столе.

5 причин отказаться от соли

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1. Притупливаются вкусовые рецепторы

Нет никакой необходимости добавлять соль в салат или даже при варке макарон. Она агрессивно воздействует на вкусовые рецепторы, притупляя их. Все эти продукты и так абсолютно сбалансированы. Если сначала салат вам будет казаться пресным, то так будет только первые несколько раз. В дальнейшем вы удивитесь, каким вкусовым разнообразием отличаются свежие овощи и какой вкусной может быть еда без соли.

2. Задерживается вода

Соль – неотъемлемый компонент нашего организма. Но когда ее слишком много, происходит сбой в обменных процессах, в частности в циркуляции жидкости. В случае избытка выделительная система не справляется с нагрузкой и в организме начинает накапливаться жидкость в межклеточном пространстве, что приводит к образованию опухолей.

3. Болезненность суставов

Соль негативно влияет на подвижность суставов. Когда в организме нарушается циркуляция жидкости, соль откладывается между хрящами суставов, образуя каменные отложения. По этой причине хрящи начинают стираться, что приводит к боли и ограниченности движений. Как следствие, приходится проходить долгий курс лечения и реабилитации.

4. Ухудшается зрение

Множество исследований подтверждают, что соль непосредственно влияет и на остроту зрения. Те, кто злоупотребляют этой добавкой имеют гораздо худшие показатели. Это связано с тем, что соль влияет на состояние здоровья сердечно-сосудистой системы и повышает давление, а также с избыточным содержанием воды в организме.

5. Появляется лишний вес

Соль является причиной ожирения, так как этот продукт задерживает жидкость в организме и откладывается в жировых клетках. Именно это и приводит к образованию лишних килограммов. Хотя соль постепенно выводится из тела, жир является своеобразным резервом и выводится из организма в последнюю очередь.