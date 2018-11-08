17:55
8 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СТРЕЛЬБА В КАЛИФОРНИИ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Распил путинских вундервафлей. Марш православных авиаторов
      Вєсті Кремля
      22:06, 7 ноября
      Вести.UA. Луценко, который уходит, но не совсем. Опасная челюсть Бережной
      Вєсті.UA
      19:12, 7 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, 7 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Психология
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СТРЕЛЬБА В КАЛИФОРНИИ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      5 причин, почему люди постоянно жалуются

      62 Читати новину українською
      5 причин, почему люди постоянно жалуются
      5 причин, почему люди постоянно жалуются / lovebondings.com

      Постоянные жалобы человека плохо влияют как на окружающих его людей, так и на него самого.

      Об этом пишет психолог Роберт Таибби, информирует Phychocogy Today.

      Читайте также: Что мешает человеку достичь своей цели

      Дети жалуются на друзей, учителей, домашнюю работу, младшего брата или сестру. Взрослые же недовольны поведением босса, рабочим графиком, вечными опозданиями второй половинки.

      Некоторым людям настолько нравится ныть о своих проблемах, что это стало их образом жизни, нормой общения.

      Почему люди жалуются

      1. Для снижения стресса

      Большинство людей во время перечисления проблем, которые их беспокоят, очищаются от стресса. Они перекладывают свое бремя на других людей, близких людей. После этого люди чувствуют себя лучше, так как они разделяют свою печаль, отчаяние с другими людьми.

      2. Из-за невозможности решить проблему

      Когда человек оказывается в ловушке и не видит другого выхода, то он начинает ныть. Возможно, он ожидает совета, поддержки.

      Через неможливість розв'язати проблему
      Из-за невозможности решить проблему

      3. Из-за депрессии

      Депрессия плохо влияет на человека. Она забирает всю энергию, заставляет видеть лишь плохое в привычных вещах. Человек жалуется, потому что уверен, что это все, на что он способен.

      4. Это часть отношений

      Психолог отмечает, что постоянные жалобы являются частью ролевых моделей с детства – родители постоянно жаловались и создавали негативную атмосферу. Также есть пары и семьи, где царит слишком негативная позиция – "Мы двое против мира".

      5. Из-за выгоды

      Это как обходной путь, чтобы получить внимание. С помощью нытья и жалоб ребенок привлекает к себе внимание. А если это сработало в детстве, то сработает во взрослом возрасте.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Позивний "Растішка": історія бійця з Донецька, який загинув за Донбас
      сегодня , 17:00 Позивний "Растішка": історія бійця з Донецька, який загинув за Донбас
      Соломія Соломка
      Кожен українець в небезпеці: як влада стимулює криміналітет
      сегодня , 16:00 Кожен українець в небезпеці: як влада стимулює криміналітет
      Віталій Дейнега
      IT-курси – очікування та реальність
      сегодня , 15:00 IT-курси – очікування та реальність
      Олекса Коба
      Антиукраинские санкции России: Кремль не учел одну очень важную деталь
      сегодня , 13:30 Антиукраинские санкции России: Кремль не учел одну очень важную деталь
      Павло Казарін
      Хто перший в черзі на посаду генпрокурора?
      сегодня , 12:00 Хто перший в черзі на посаду генпрокурора?
      Артем Овдієнко
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      На митинге владельцев "евроблях" в Киеве зажгли дымовые шашки: фото и видео
       11 июля , 13:02
      Геращенко Украина возместила более 100 тысяч гривен
       30 октября 2016 , 20:14
      Киеве авто провалилось в огромную яму: Фото
       5 октября , 08:13
      Aspark Owl: японцы назвали цену и начали прием заказов
       5 октября , 11:08
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук