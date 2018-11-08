5 причин, почему люди постоянно жалуются

Постоянные жалобы человека плохо влияют как на окружающих его людей, так и на него самого.

Об этом пишет психолог Роберт Таибби, информирует Phychocogy Today.

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Дети жалуются на друзей, учителей, домашнюю работу, младшего брата или сестру. Взрослые же недовольны поведением босса, рабочим графиком, вечными опозданиями второй половинки.

Некоторым людям настолько нравится ныть о своих проблемах, что это стало их образом жизни, нормой общения.

Почему люди жалуются

1. Для снижения стресса

Большинство людей во время перечисления проблем, которые их беспокоят, очищаются от стресса. Они перекладывают свое бремя на других людей, близких людей. После этого люди чувствуют себя лучше, так как они разделяют свою печаль, отчаяние с другими людьми.

2. Из-за невозможности решить проблему

Когда человек оказывается в ловушке и не видит другого выхода, то он начинает ныть. Возможно, он ожидает совета, поддержки.



Из-за невозможности решить проблему

3. Из-за депрессии

Депрессия плохо влияет на человека. Она забирает всю энергию, заставляет видеть лишь плохое в привычных вещах. Человек жалуется, потому что уверен, что это все, на что он способен.

4. Это часть отношений

Психолог отмечает, что постоянные жалобы являются частью ролевых моделей с детства – родители постоянно жаловались и создавали негативную атмосферу. Также есть пары и семьи, где царит слишком негативная позиция – "Мы двое против мира".

5. Из-за выгоды

Это как обходной путь, чтобы получить внимание. С помощью нытья и жалоб ребенок привлекает к себе внимание. А если это сработало в детстве, то сработает во взрослом возрасте.

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