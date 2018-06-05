5 причин, почему появляется сухость во рту

Сухость во рту или же ксеростомия может сигнализировать о многих заболеваниях или состояниях организма человека, при которых полностью или частично останавливается выработка слюны.

Сухость во рту может возникнуть из-за 5 причин, пишет "Страна Здоровья".

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Ксеростомия может возникнуть утром после вечеринки из-за интоксикации. Также сухость во рту могут вызвать все наркотические средства.

Люди с нарушением носового дыхания и снижением тонуса мягкого неба сильнее всего ощущают сухость рту утром. Все потому, что дыхание через рот и храп высушивают слизистую.

Любовь к соленой пище не способствует выработке слюны. Рекомендуют употреблять не больше 5-7 граммов соли.

Вызывать сухость во рту может курение. Все из-за непосредственного контакта полости рта с дымом и никотином.

Сухость во рту может появиться из-за болезни. Такие симптомы можно наблюдать при сбоях в работе слюнных желез, нарушать их функцию могут также лучевая терапия новообразования головы и шеи, повреждения нервов, аутоиммунное заболевание – синдром Шегрена, сахарный диабет, инсульт, болезнь Альцгеймера.

К слову, от того, сколько жидкости в день выпивает человек, зависит его самочувствие и способность ясно мыслить. Употребление достаточного количества воды помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма.

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