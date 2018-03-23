5 причин, почему ванна полезнее душа

Многие люди долго размышляют при обустройстве ванной комнаты. Украинцы в основном колеблются: выбрать ванну или установить душевую кабину. Советы экспертов помогут определиться с выбором.

Еще в древние времена люди знали, что купание помогает восстановить силы и добавить энергию. Это подтверждают и традиционные японские купания, и римские бани. Поэтому эксперты объяснили, в чем заключается полезность приема ванной.

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Улучшает настроение

По словам психологов, принятие ванны повышает настроение. Однако научно этот факт пока не доказан. Психолог Нина Моррис утверждает, что купание уменьшает склонность к депрессии и преодолевает пессимизм. В цнлом погружение в теплую воду вызывает ощущение комфорта и легкости, а такая безопасность позволяет уму и телу расслабиться.

Уменьшение боли в мышцах

Как известно, теплая вода увеличивает кровообращение, что помогает снять боль и напряжение в мышцах. В то же время добавление солей в ванну уменьшит воспаление в суставах, вызванное заболеваниями.

Урегулирование сна

Ученые предполагают, что холодный воздух в комнате помогает быстрее уснуть. Поэтому эксперты советуют проветривать спальню перед сном. Однако принятие ванной имеет такое же воздействие на человека.

Ночью температура нашего тела естественным образом падает, что приводит к выбросу мелатонина или гормона сна. Времяпрепровождения в теплой ванне повысит вашу температуру, после чего тело быстрее остынет, тем самым подталкивая производство мелатонина и улучшение сна,

– отметили эксперты.

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Укрепление сердечно-сосудистой системы

Исследование ученых подтвердило, что регулярный прием теплой ванны снижает артериальное давление. Это помогает предотвратить развитие сердечных заболеваний, в частности, сердечного приступа и инсульта.

Сожжение калорий

Конечно, такого эффекта, как от физических упражнений или диеты вы не дождетесь, однако теплая ванна увеличивает потоотделение. Именно это поможет избавиться от нескольких десятков калорий.