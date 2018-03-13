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5 примеров звездных образов, как носить кожаные брюки весной

168 Читати новину українською
Кожаные брюки
Кожаные брюки / youinfashion.com.ua

Кожаные брюки и лосины стали настоящим трендом еще осенью прошлого года, однако не потеряли своей актуальности даже в этом сезоне.

Популярные звезды кино и модной индустрии выбирают кожаные и очень удобные брюки, добавляя различные интересные элементы в свои street-style образы.

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Предлагаем просмотреть подборку из 5 светских выходов звезд, которые не боятся экспериментировать.

Роми Стрейд

Одна из лучших звезд модельных подиумов и "ангел" семьи Victoria's Secret выбрала для образа кожаные штаны, стильный белый топ, черные ботинки на каблуках и сумку такого же цвета. Выглядело просто и в тот же момент красиво.

Алессандра Амбросио

"Экс-ангел" бельевого бренда Victoria's Secret тоже в своем гардеробе сохраняет для выходов черные кожаные штаны, которые легко спадают на ее бедрах и ногах. К ним звезда подобрала футболку с принтом, большую сумку и туфли-лодочки такого же оттенка.

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Алекса Чанг

Модель часто становится звездой street-style образов на различных Неделях моды, поэтому недавно она примерила кожаные капри с красной шелковой блузой и пальто с леопардовым принтом. Свой "лук" она дополнила туфлями-лодочками.

Оливия Палермо

Для своего выхода певица выбрала кожаные скинни в сочетании с черным объемным свитером и стильной черной курткой. Образ она дополнила красивыми светло-серыми лодочками и такой же сумкой.

Кендалл Дженнер

Эта звезда считается настоящим знатоком последних трендов моды. И это не только потому, что она является известной моделью, но и потому, что не боится экспериментировать. Однажды Кендалл выбрала узкие кожаные брюки с классическим черным блейзером, белой футболкой и маленькой сумочкой на цепочке. Для выхода она также подобрала стильные черные ботинки на невысоких каблуках.

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Источник: Единственнная
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