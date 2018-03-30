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5 привычек харизматичных людей

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5 привычек харизматичных людей
5 привычек харизматичных людей / Фото из открытых источников

Харизма – это не дар, который или есть, или нет. Это умение нравиться людям можно развивать и тренировать. И если для вас это важно, то стоит узнать, как это сделать.

Исследовательница поведения людей Ванесса ван Эдвардс, основатель лаборатории Science of People, считает, что достаточно развивать в себе 5 привычек, которые помогут развить харизму.

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5 привычек харизматичных людей

1. Не бойтесь быть неполноценным

Психолог Ричард Вайсман провел исследование, в ходе которого два актера продавали блендер посетителям торгового центра. Первый провел прекрасную презентацию и приготовил безупречный коктейль для зрителей. Второй тоже все сделал прекрасно, но при этом, будто случайно, забыл закрыть крышку блендера, и жидкость попала на него. Именно ему удалось больше продать блендеров. Вайсман сделал вывод, что уязвимость сделала актера более привлекательным и увеличила ее влияние на аудиторию. Ван Эдвардс предлагает принять свои несовершенства, потому что именно они помогают людям любить. Просто будьте собой.

2. Меньше говорите, больше слушайте

Харизматичные люди вдвое больше слушают, чем говорят. Лучший способ меньше говорить и больше слушать, задавать уточняющие вопросы.

Стоит пытаться узнать подробности о том, что делает, думает собеседник. Это не только поможет лучше узнать про него, но и создаст иллюзию близости.

3. Не сплетничайте

Существует научный принцип, что называется спонтанным переносом качества. Когда вы плохо говорите о ком-то, люди ассоциируют негативные черты этого человека с вами. Поэтому не стоит называть кого-то дурачком, если не хотите, чтобы вас таким считали.

Однако этот принцип работает и в обратной стороне. Выберите человека, которым вы восхищаетесь, и сделайте ему комплимент. Например, можно сделать это, когда представляете кого-то своему другу. Таким образом, вы поможете знакомым: возможно, они не могут похвастаться своими достижениями, а вам это сделать довольно легко.

4. Используйте жестикуляцию

В рамках исследования поведения людей ученые проанализировали тысячи часов выступления на TED и обнаружили, что самые популярные спикеры подключили невербальные способы донесения информации. Прежде всего, речь идет о жестах. В видео, которые собрали наибольшее количество просмотров, спикеры жестикували в два раза активнее, чем их менее успешные коллеги. Руки – индикатор доверия. Держите их на виду, а лучше подкрепляйте свои слова жестами.

5. Устанавливайте зрительный контакт

Исследования показывают, что люди, которые смотрят в глаза собеседника, значительно лучше с ним взаимодействуют. Считается, что зрительный контакт установлен, если вы способны запомнить цвет глаз собеседника.

Теги: LifeStyle Мотивация Здоровая жизнь Советы Психология
Источник: Science of people
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