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5 признаков, свидетельствующих о проблемах с кишечником

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5 признаков, свидетельствующих о проблемах с кишечником
5 признаков, свидетельствующих о проблемах с кишечником / diagnoz03.in.ua

Заболевания кишечника чаще всего связаны с пищеварительными проблемами. Есть несколько явных признаков, когда не стоит откладывать визит к гастроэнтерологу.

Основными сигналами проблем с желудочно-кишечным трактом являются вздутие и боли в животе, передает Steptohealth. Но есть и другие, менее заметные признаки.

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1. Одним из таких факторов является избыток глюкозы, ведь повышенный уровень сахара в крови вызывает диабет и нарушает метаболизм. Поэтому следите за тем, чтобы не злоупотреблять сладким.

2. Психологические проблемы (депрессия, стресс, беспокойство) могут вызвать серьезное нарушение работы кишечника. А все из-за нехватки серотонина (нейромедиатор, отвечающий за чувство благополучия, спокойствия и счастья), большая часть которого производится в кишечнике.

via GIPHY

3. Кожа – один из основных показателей. Если она раздражена, появляются прыщи (акне) или экземы – часто причиной этого являются проблемы с кишечником, а именно – изменение микрофлоры. Ведь именно бактерии влияют на отечность и покраснение кожи.

4. Проблемы с пищеварением – газы, вздутие живота, диарея. Все из-за изменений бактериальной флоры, которая должна защищать этот орган. Такой дисбаланс в нашей кишечной флоре – результат скопления вредных веществ. И это, в свою очередь, мешает усвоению нашим телом питательных веществ из пищи.

5. Неприятный запах изо рта может идти через бактериальный дисбаланс – газы поднимаются вверх из желудка в ротовую полость. А это может быть даже признаком гастрита.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Желудочно-кишечный тракт Профилактика заболеваний Лечение
Источник: 24 Канал
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