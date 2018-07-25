5 признаков, свидетельствующих о проблемах с кишечником

Заболевания кишечника чаще всего связаны с пищеварительными проблемами. Есть несколько явных признаков, когда не стоит откладывать визит к гастроэнтерологу.

Основными сигналами проблем с желудочно-кишечным трактом являются вздутие и боли в животе, передает Steptohealth. Но есть и другие, менее заметные признаки.

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1. Одним из таких факторов является избыток глюкозы, ведь повышенный уровень сахара в крови вызывает диабет и нарушает метаболизм. Поэтому следите за тем, чтобы не злоупотреблять сладким.

2. Психологические проблемы (депрессия, стресс, беспокойство) могут вызвать серьезное нарушение работы кишечника. А все из-за нехватки серотонина (нейромедиатор, отвечающий за чувство благополучия, спокойствия и счастья), большая часть которого производится в кишечнике.

3. Кожа – один из основных показателей. Если она раздражена, появляются прыщи (акне) или экземы – часто причиной этого являются проблемы с кишечником, а именно – изменение микрофлоры. Ведь именно бактерии влияют на отечность и покраснение кожи.

4. Проблемы с пищеварением – газы, вздутие живота, диарея. Все из-за изменений бактериальной флоры, которая должна защищать этот орган. Такой дисбаланс в нашей кишечной флоре – результат скопления вредных веществ. И это, в свою очередь, мешает усвоению нашим телом питательных веществ из пищи.

5. Неприятный запах изо рта может идти через бактериальный дисбаланс – газы поднимаются вверх из желудка в ротовую полость. А это может быть даже признаком гастрита.

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