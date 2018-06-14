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5 признаков, свидетельствующих про пассивно-агрессивное поведение человека

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Признаки пассивно-агрессивного поведения
Признаки пассивно-агрессивного поведения / drplatt.com

Пассивно-агрессивное поведение отличить от обычной агрессии гораздо труднее. Это в основном косвенное проявление враждебности – обиды, упрямство и замкнутое поведение.

Психолог Берит Боггард объяснила, как можно отличить это поведение, пишет НВ.

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Человек при пассивно-агрессивном поведении проявляет безмолвие – игнорирование человека, отказ ответить на его вопросы.

Часто люди при таком поведении используют скрытые оскорбления при комплименте. Такая обида также может содержать скрытый или частично скрытый намек на ваши слабые места.

Замкнутость – еще один признак пассивно-агрессивного поведения. С такими людьми неуютно находиться рядом, они постоянно мрачны и капризны.

В некоторых случаях упрямство может понадобиться, однако иногда такой человек настойчиво защищает свою точку зрения. Обычно это случается из-за того, что другого человека такое поведение будет раздражать.

При пассивно-агрессивном поведении люди находят множество причин избежать определенных задач. Также он перебрасывает ответственность на коллег по работе или членов семьи.

К слову, психические переживания человека часто влияют на здоровье и развитие различных заболеваний.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Психология Лечение
Источник: 24 Канал
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