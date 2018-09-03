5 признаков того, что организм абсолютно здоров

Со слов медиков и диетологов, достаточно пяти признаков, на которые стоит обращать внимание, чтобы быть уверенным – организм здоров.

1. Состояние волос может многое рассказать об эмоциональном состоянии человека, передает 24apteka.

Крепкие здоровые волосы – признак ментального спокойствия и хорошего сбалансированного питания.

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2. Розовая ногтевая пластина, плотные ногти без беленьких вкраплений тоже свидетельствуют о хорошем здоровье. Если ногти меняют цвет, на них появляются белые вкрапления или темные пятна – это может быть сигналом об изменении состояния организма.

3. Немало о вашем состоянии здоровья расскажет ротовая полость. Если во рту есть воспаления, а также ноющие или кровоточат десны, является их повышенная чувствительность, это может свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой системой, а запах изо рта – проблемы с желудочно-кишечным трактом.

4. Обратите внимание на стул. Если вы наблюдаете изменения (диарея, запор, выделения в испражнениях) – стоит пойти к врачу.

5. Сон играет критически важную роль и является основным фактором самочувствия человека. Недостаток сна вызывает раздражительность, усталость, уязвимость к болезням и плохое настроение. А здоровый сон помогает избежать всего этого и набраться сил на новый день.

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