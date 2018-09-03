15:57
3 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
29°C 14°C
  • вторник
    29°C 15°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Двойники Медведева. Путин в гостях у королевы
Вєсті Кремля
19:20, 1 сентября
Вести.UA. Жир. Причуды Савченко. Мода на телевизионные драки
Вєсті.UA
18:30, 1 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

5 признаков того, что организм абсолютно здоров

298 Читати новину українською
5 признаков того, что организм абсолютно здоров
5 признаков того, что организм абсолютно здоров / app.locbox.com

Со слов медиков и диетологов, достаточно пяти признаков, на которые стоит обращать внимание, чтобы быть уверенным – организм здоров.

1. Состояние волос может многое рассказать об эмоциональном состоянии человека, передает 24apteka.

Крепкие здоровые волосы – признак ментального спокойствия и хорошего сбалансированного питания.

Читайте также: Как одолеть "послеотпускной синдром": действенные советы

2. Розовая ногтевая пластина, плотные ногти без беленьких вкраплений тоже свидетельствуют о хорошем здоровье. Если ногти меняют цвет, на них появляются белые вкрапления или темные пятна – это может быть сигналом об изменении состояния организма.

via GIPHY

3. Немало о вашем состоянии здоровья расскажет ротовая полость. Если во рту есть воспаления, а также ноющие или кровоточат десны, является их повышенная чувствительность, это может свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой системой, а запах изо рта – проблемы с желудочно-кишечным трактом.

4. Обратите внимание на стул. Если вы наблюдаете изменения (диарея, запор, выделения в испражнениях) – стоит пойти к врачу.

5. Сон играет критически важную роль и является основным фактором самочувствия человека. Недостаток сна вызывает раздражительность, усталость, уязвимость к болезням и плохое настроение. А здоровый сон помогает избежать всего этого и набраться сил на новый день.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Профилактика заболеваний
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Инсайды по делу Захарченко: убит ли боевик на самом деле
сегодня, 15:02 Инсайды по делу Захарченко: убит ли боевик на самом деле
Андрій Воропаєв
"Ми потребуємо Вас, ми любимо Вас": як концерт Imagine Dragons в Києві розчулив серця фанатів
сегодня, 14:20 "Ми потребуємо Вас, ми любимо Вас": як концерт Imagine Dragons в Києві розчулив серця фанатів
Уляна Корицька
Убийство Александра Захарченко: последние новости
сегодня, 13:28 Убийство Александра Захарченко: последние новости
Безпорадність нової патрульної поліції: чому копи дозволяють п'яним мажорам себе принижувати
сегодня, 13:00 Безпорадність нової патрульної поліції: чому копи дозволяють п'яним мажорам себе принижувати
Тетяна Мартинюк
Будет ли мир на Донбассе, смерть Захарченко, Томос для Украины: важнейшие события недели
сегодня, 12:30 Будет ли мир на Донбассе, смерть Захарченко, Томос для Украины: важнейшие события недели
Анастасія Ковач-Петрушенко
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук