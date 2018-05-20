5 продуктов, которые можно есть вечером, не волнуясь за фигуру

О перечне полезных продуктов, которые не вредят фигуре даже после 18:00, написано уже много исследований и статей. Но эксперты портала о здоровом образе жизни "Care 2" назвали свой перечень из 5 продуктов, которые можно без волнений есть каждый вечер.

Об этом говорится на сайте ресурса.

Разговоры о лишних килограммах, которые можно набрать в результате неправильной пищи в поздний прием дня, очень распространены. И это касается не только ужина, но и завтраков и обедов. Поэтому запомните пять низкокалорийных здоровых перекусов, которые можно есть даже поздно вечером.

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Эти продукты являются не только низкокалорийными, но и улучшают метаболизм и способствуют хорошему сну.

Список продуктов

1. Яблоко с арахисовым маслом.

2. Морковь.

3. Попкорн.

4. Банан с ореховой пастой.

5. Вишни.