5 продуктов, которые можно есть вечером, не волнуясь за фигуру
О перечне полезных продуктов, которые не вредят фигуре даже после 18:00, написано уже много исследований и статей. Но эксперты портала о здоровом образе жизни "Care 2" назвали свой перечень из 5 продуктов, которые можно без волнений есть каждый вечер.
Об этом говорится на сайте ресурса.
Разговоры о лишних килограммах, которые можно набрать в результате неправильной пищи в поздний прием дня, очень распространены. И это касается не только ужина, но и завтраков и обедов. Поэтому запомните пять низкокалорийных здоровых перекусов, которые можно есть даже поздно вечером.
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Эти продукты являются не только низкокалорийными, но и улучшают метаболизм и способствуют хорошему сну.
Список продуктов
1. Яблоко с арахисовым маслом.
2. Морковь.
3. Попкорн.
4. Банан с ореховой пастой.
5. Вишни.