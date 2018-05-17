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5 продуктов, которые сохранят здоровье сердца

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Ягоды сохранят здоровье сердца
Ягоды сохранят здоровье сердца / unsplash.com

Заболевания сердца принадлежат к наиболее сложным и жизненно опасным в Украине. Чтобы уберечь сердце необходимо ежегодно обследоваться, бросить курить, правильно питаться.

Некоторые продукты могут улучшить работу сердца, пишет Medical News Today.

Спаржа

Этот продукт является естественным источником фолиевой кислоты, помогает предотвратить образование в организме аминокислоты, которую называют гомоцистеина.

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Высокий уровень кислоты связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как болезнь коронарных артерий и инсульт.

Ягоды

Ягоды также наполнены антиоксидантными полифенолами, что помогает уменьшить риск развития сердечных болезней. Ягоды являются прекрасным источником клетчатки, фолиевой кислоты, железа, кальция, витамина А и витамина С, и они имеют низкое содержание жира.

Семена чиа и льна

Эти семена богаты растительным источником омега-3 жирных кислот, таких как альфа-линоленовойя кислотой. Омега-3 способствует снижению уровня триглицеридов, ЛПНП и общего холестерина. Они также снижают кровяное давление и минимизируют накопления жирных бляшек в артериях.

Фасоль, горох, нут, чечевица

Бобовые могут значительно снизить уровни липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или "плохого холестерина".

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Они также обогащены клеточными, белковыми и антиоксидантными полифенолами, все из которых благоприятно влияют на сердце и общее состояние здоровья.

Брокколи

Исследования показывают, что регулярное употребление брокколи может снизить уровень холестерина и предотвратит заболевания сердца.

Фото – Unplash.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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