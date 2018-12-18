5 простых вопросов, которые могут спасти отношения

Отношения – это сложная вещь, над которой нужно работать постоянно. Поэтому, чтобы избежать проблем и разводов, нужно время от времени откровенно говорить о том, что вам не нравится или что вы хотели бы изменить.

Портал Elle опубликовал пять вопросов, которые могут улучшить и спасти отношения.

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1. Я сделал/сделала что-то, что тебя расстроило?

Если вы чувствуете, что между вами напряжение и с каждым днем ​​оно становится сильнее, то стоит спросить у партнера. К примеру, это можно сделать после ужина. Будьте готовы к критике, поэтому воздержитесь от ругани.

2. Ты доволен/довольна нашей сексуальной жизнью?

В начале отношений кажется все идеальным. Но со временем интимная жизнь у пары может измениться. Когда вы замечаете, что партнер стал меньше этим интересоваться, спросите, все ли устраивает партнера в сексуальной жизни.



Спросите, все ли устраивает партнера в сексуальной жизни

3. Я могу тебе чем-то помочь и как?

Человек является социальным за характером. Поэтому он нуждается в общении и поддержке. Не все могут попросить поддержки, поэтому важно спрашивать партнера об этом. Пусть он или она расскажет обо всем, что его/ее раздражает или вы просто побудете рядом и поддержите его/ее .

4. Может, тебе хотелось бы побыть наедине?

Каждому человеку важно личное пространство, а еще под влиянием стресса человек стремится побыть наедине. Поэтому не стесняйтесь об этом спрашивать, возможно, вашей половинке нужно время, чтобы все обдумать.



Спросите партнера, хотелось ли ему побыть наедине

5. Как сделать нашу жизнь еще комфортнее?

Чтобы улучшить отношения между партнерами, достаточно лишь спросить, что вы можете сделать для повышения комфорта в отношениях. Иногда, мелкие вещи могут стать причиной серьезной ссоры.

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