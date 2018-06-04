5 распространенных болезней, которые лечит черешня

Черешня содержит полезные свойства для организма человека, также она может спасти от опасных болезней.

Вкусная ягода может уберечь человека от лишнего веса благодаря витамину В, который хорошо влияет на обмен веществ, пишет Голос UA.

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Черешня помогает нормализовать работу кишечника.

Помочь от бессонницы может черешня. Она содержит мелатонин, от которого зависит крепкий и полноценный сон.

Черешня способна нормализовать свертываемость крови, предотвращает образование тромбов и укрепляет стенки сосудов. Все благодаря кумаринам, каротиноидам и флавоноидам. Также железо, содержащееся в ягоде, улучшает обогащение крови кислородом. Употребляя черешню, человек не будет чувствовать себя вялым и слабым.

Нервную систему, способен успокоить амигдалин, который содержится в плодоножках ягоды. Чтобы почувствовать себя спокойным, стоит употреблять по 2 стакана в день отвара из плодоножек.

Антиоксиданты, которые содержатся в черешне, могут снизить риск сердечных заболеваний и злокачественных опухолей. Диабетикам следует употреблять только свежую черешню.

Фото: Unsplash.

К слову, оттенок кожи может свидетельствовать о наличие или отсутствие заболеваний внутренних органов человека. На такие изменения влияют много факторов – стрессы, вредное питание, неблагоприятная экологическая ситуация.

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