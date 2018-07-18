5 распространенных ошибок, которые совершают новоиспеченные мамы

Если вы хотите быть хорошей мамой, никогда не делайте этих вредных для младенца вещей.

1. Не стоит качать малыша в коляске во время сна, передает 24apteka.

Из-за этого теряется эффективность сна ребенка, ведь во время езды постоянно работает вестибулярный аппарат младенца, поэтому мозг не отдыхает.

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Кроме того, у ребенка может быть негативная ассоциация на сон, а из-за привыкания коляску придется качать постоянно.

2. Если не придерживаться так называемого "окна сна", когда ребенок начинает подавать признаки усталости и тереть глаза, оно закроется, и у ребенка начнут вырабатываться гормоны, которые не будут давать ему спать. Если это окно пропустить, то уложить в кровать малыша получится не скоро.



Не стоит качать малыша в коляске во время сна

3. "Изматывание" перед ночным сном – тоже ошибка неопытных мам. Если малыш "перегулял", то у него вырабатывается гормон стресса кортизол, ребенок начинает перевозбуждаться и никак не может успокоиться.

Главная опасность несвоевременного укладывания ребенка в кровать – несформированная нервная система, которая еще не умеет тормозить процессы возбуждения. Именно поэтому такие дети чаще просыпаются в 4-5 утра, постоянно просыпаются ночью и встают утром с плачем.

4. Укладывать ребенка после девяти вечера не стоит. Лучшим считается промежуток между 19 и 21 часами – тогда ребенка легче уложить в кровать, ведь в этом еще и биологические часы помогают. Если сдвинуть момент отхода ко сну, то мозг ребенка перейдет в состояние перегрузки и начнет вырабатывать тот же кортизол.



Не стоит кормить ребенка грудью во сне – ребенок привыкнет и не сможет без этого спать

5. Кормить ребенка грудью или бутылочкой во сне – не самая лучшая идея. Сосание может стать отрицательной ассоциацией малыша на сон, а это влечет за собой бессонные ночи, когда ребенок не сможет спать без кормления.

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