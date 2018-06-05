5 распространенных звуков тела и что они означают

Время от времени тело может издавать звуки, причины которых человек не всегда понимает. Некоторые из них могут свидетельствовать об опасности.

Медики объясняют, что звон в ушах может быть результатом ошибочной обработкой мозгом некоторых электрических сигналов как звуков, пишет Cosmo.

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Избавиться от звона в ушах могут ушные затычки. Если же вы до сих пор слышите его, то стоит перестать смотреть фильмы ужасов с тревожной музыкой. Можно также сдать анализы на инфекцию и заболевания внутреннего уха.

Хруст рта связывают со смещением височно-нижнечелюстного сустава. Такая ситуация не проблема. Обращаться к врачу необходимо тогда, когда человек не может закрыть челюсть или открыть до конца.

Если человек часто слышит треск в суставах, то вероятно, что сухожилия ударяют по суставу, в жидкости лопаются пузырьки воздуха или суставы смещаются при движении. Поэтому стоит следить за здоровьем колен и выполнять упражнения без резких движений. Если колено болит то следует обратиться к врачу-ортопеду.

В результате судорожного сокращения диафрагмы возникает икота. Если это человек часто чувствует, то это может быть симптомом заболевания стенки желудка, поражения центральной нервной системы, отравления, инсульта, черепно-мозговой травмы, инфаркта и глаукомы.

Метеоризм – это обычное явление, человек за день может производить до 14 видов пищеварительных газов. Если же вы замечаете значительное большее количество – нужно обратиться к гастроэнтерологу.

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