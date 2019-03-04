5 руководителей и чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55 миллионов
Детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" по подозрению в растрате 2,225 миллионов долларов, что составляет более 55 миллионов гривен. "Спецтехноэкспорт" входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".
Как НАБУ сообщило на своей странице в Facebook, также были задержаны еще трое бывших должностных лиц "Спецтехноэкспорта". Больше деталей в Бюро не обнародовали.
В САП, со своей стороны, сообщили, что 5 действующих и бывших служащих "Спецтехноэкспорта" подозревают в растрате средств госпредприятия на общую сумму более 55 миллионов гривен. Им инкриминировано совершение служебного подлога и умышленной растраты имущества, которое было совершено с использованием служебного положения и по предварительному сговору. В итоге это повлекло тяжкие последствия интересам государства.
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