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5 самых молодых миллиардеров 2018 года

26 Читати новину українською
22-летняя миллиардерша Катарина Андресен
22-летняя миллиардерша Катарина Андресен / humor.fm

Издание Business Insider опубликовало рейтинг 5 самых молодых миллиардеров мира по версии журнала Forbes.

Трое представителей самых молодых и самых богатых людей в мире проживают в Норвегии, а возраст самого молодого миллиардера – 21 год, говорится в издании Business Insider.

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5 самых молодых миллиардеров 2018 по версии Forbes.

Джон Коллисон, 27 лет, 1 миллиард долларов

Основатель платежной системы Stripe Джон Коллисон – ирландский предприниматель, известный миру как один из самых молодых self-made миллиардеров. По данным Forbes, его состояние оценивается в 1 миллиард долларов.

Эван Шпигель, 27 лет, 4,1 миллиарда долларов

Американский предприниматель Эван Шпигель является соучредителем и CEO мессенджера Snapchat и компании Snap Inc. Популярное приложение Snapchat Шпигель создал со своими друзьями Реджи Брауном и Бобби Мерфи в 2011 году. По подсчетам Forbes, на сегодняшний день его состояние оценивается в 4,1 миллиарда долларов.

Густав Магнар Витзен, 24 года, 1,9 миллиарда долларов

Густав Магнар Витзен, представитель норвежской золотой молодежи занимает третье место в пятерке самых молодых миллиардеров 2018 года. Он обладает 47% акций норвежской компании Salmar, которая является одним из крупнейших в мире производителей лосося.

Пакет акций Густаву Магнару подарил его отец Густав Витзен, который по-прежнему руководит компанией, однако занимается преимущественно управлением рыбного хозяйства, оставляя сыну право инвестировать средства компании в недвижимость и технологические стартапы.

Катарина Андресен, 22 года, 1,4 миллиарда долларов

Норвежская миллиардерша Катарина Андресен занимает второе место в списке, оставляя первую строчку рейтинга своей младшей сестре Александре Андресен. Они присоединились к списку миллиардеров в 2016 году, когда отец передал им по 42% акций семейной инвестиционной компании Ferd.

Александра Андресен, 21 год, 1,4 миллиарда долларов

Самая молодая участница рейтинга самых богатых людей мира 2018 года по версии Forbes владеет 42% акций компании Ferd. Стоит отметить, что свое состояние семья Андресен заработала на табаке. Семейный бизнес был основан еще в 1778 году, после чего компания стала крупнейшим производителем сигарет в Норвегии. После того, как отец сестер миллиардеров Йохан Андресен продал бизнес за 500 миллионов долларов в 2005 году, он основал компанию Ferd, которая стала одной из самых успешных инвестиционных компаний в Северной Европе.

Теги: LifeStyle Деньги Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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