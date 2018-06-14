5 сцен и 100 артистов – в Киеве наступают "Белые Ночи"

Digitalism, Merk & Kremont, Shiba San и Adrian Hour – главные хедлайнеры фестиваля "Белые Ночи", который состоится 15-16 июня на столичном арт-заводе "Платформа".

"Белые Ночи" – рекордсмены по многим параметрам. Судите сами: 18 тысяч гостей, 5 сцен, 100 артистов, 30 фуд-кортов и 20 баров. Первый фестиваль этого сезона претендует на звание колоссального.

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Хедлайнеры "Белых Ночей" – Digitalism, Merk & Kremont, Shiba San и Adrian Hour – не просто европейские "привозы". Они входили в топ лучших диджеев мира по версии DJ Mag, разрывали чарты Beatport десятки недель подряд, а география их выступлений оставляет позади даже тревел блогеров.

"Белые Ночи" – это 5 музыкальных сцен, на которых лучшие световики создадут яркое шоу. Декораторы уже скупают весь метафан в городе, готовя различные фотозоны и установки. 3D маппингом займется компания Magic Innovations, которая получила золото за шоу на фестивале Berlin Festival of Light.

На "Белых Ночах" гостей ждут более десяти разнообразных зон и каждая из них – особое место. В бьюти плейс мастера салона Beauty stage сделают мейк, стрижки и укладки. Зайдя к гадалкам, вы узнаете все секреты о неизведанном будущем. А чтобы почувствовать себя, как в Лас-Вегасе, посетите зону fast married со быстрыми свадьбами. Не стоит забывать об арт-инсталляции на территории фестиваля, кинотеатре, фрик-шоу и перфомансе шоу-балета MyWay.