5 секретов стиля непревзойденной Брижит Бардо
Когда мы говорим о французской моде, то среди икон стиля точно будет Брижит Бардо. Киноакриса и модель всегда появлялась на публике в образах, которые были присущи только ей.
Брижит была секс-символом 1950-60-х годов и ее стиль в одежде оказал большое влияние на моду того времени.
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Предлагаем посмотреть на пять ключевых элементов, которые помогут воссоздать стиль Бардо.
Шляпы
Элегантные береты или игривые соломенные шляпки – эти головные уборы были популярны в 60-е годы и актуальны сегодня.
Стиль Брижит Бардо
Пышные сарафаны
Испанские платья были важной частью стиля Брижит в 60-х годах.
Комбинация джемпера и джинсов
Бардо выглядела модно, даже когда ездили на велосипеде. Замшевые джинсы, большой ремень и уютный джемпер – замечательный осенний образ.
Лаконичные купальники
Как и Белла Хадид Бардо также любила носить ювелирные изделия с купальниками.
Полоски
Брижит делала ставку на полоску, когда выбирала кардиганы, платья или топы.
Кто такая Брижит Бардо? Легендарная французская киноартистка, фотомодель и певица. С начала 1970-х Брижит является активисткой движения за права животных, основательница и глава фонда защиты животных Fondation Brigitte Bardot.
Бардо снялась в фильмах "Большие маневры", "Эта проклятая девчонка", "Отрывая лепестки маргаритки" (известной также под названием "Мадемуазель Стриптиз"). Эти ленты имели успех среди зрителей и закрепили за Брижит статус главного секс-символа Франции.