5 секретов стиля непревзойденной Брижит Бардо

Когда мы говорим о французской моде, то среди икон стиля точно будет Брижит Бардо. Киноакриса и модель всегда появлялась на публике в образах, которые были присущи только ей.

Брижит была секс-символом 1950-60-х годов и ее стиль в одежде оказал большое влияние на моду того времени.

Читайте также: С чем носить джинсы: 13 стильных и простых идей в фото

Предлагаем посмотреть на пять ключевых элементов, которые помогут воссоздать стиль Бардо.

Шляпы



Элегантные береты или игривые соломенные шляпки – эти головные уборы были популярны в 60-е годы и актуальны сегодня.

Стиль Брижит Бардо

Пышные сарафаны



Испанские платья были важной частью стиля Брижит в 60-х годах.

Комбинация джемпера и джинсов



Бардо выглядела модно, даже когда ездили на велосипеде. Замшевые джинсы, большой ремень и уютный джемпер – замечательный осенний образ.

Лаконичные купальники



Как и Белла Хадид Бардо также любила носить ювелирные изделия с купальниками.

Полоски



Брижит делала ставку на полоску, когда выбирала кардиганы, платья или топы.

Кто такая Брижит Бардо? Легендарная французская киноартистка, фотомодель и певица. С начала 1970-х Брижит является активисткой движения за права животных, основательница и глава фонда защиты животных Fondation Brigitte Bardot.



Бардо снялась в фильмах "Большие маневры", "Эта проклятая девчонка", "Отрывая лепестки маргаритки" (известной также под названием "Мадемуазель Стриптиз"). Эти ленты имели успех среди зрителей и закрепили за Брижит статус главного секс-символа Франции.