Любые отношения подвергаются испытаниям как истощение. Эмоциональное выгорание в отношениях – не редкость. Сначала между вами все было замечательно, а потом чувства трансформировались в привычку.

Семейный психолог Алла Пилипюк назвала 5 признаков эмоционального выгорания в отношениях, пишет WOMO.

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1. Вы проводите каждый день, как "день сурка".



5 симптомов эмоционального выгорания в отношениях

2. Вас раздражает в партнере все до мелочей. Когда вы рядом вам хочется взорваться, закрыться от всего.

3. Романтические чувства и проявления любви – не для вас, хотя в начале отношений было наоборот.

4. Вы не интересуетесь его делами, не спрашиваете как прошел его день



5 симптомов эмоционального выгорания в отношениях

5. Задерживаетесь на работе, имеете кучу дел, то есть делаете все, чтобы проводить с партнером меньше времени.

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Если вы заметили за собой один или несколько таких признаков, задумайтесь о том, какое влияние оказывает на вашу жизнь и отношения эмоциональное выгорание. К счастью, осознав, что вы столкнулись с выгоранием, вы сможете легче перенести этот период в вашей жизни и двигаться дальше.

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