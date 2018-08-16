5 случаев, когда бесполезно принимать антибиотики

Медики рекомендуют не употреблять антибиотики при малейшем подозрении на незначительное заболевание, ведь инфекция адаптируется к лекарствам и при серьезной болезни препараты могут оказаться бессильными.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что только в странах Европы умирает около 25 тысяч пациентов из-за того, что серьезная бактериальная инфекция становится устойчивой к действию лекарств, пишет "Живи активно".

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Антибиотик – это вещество, способное блокировать развитие или вызвать гибель определенных микроорганизмов. Другими словами, это своеобразный "яд", направленный на уничтожение бактерий в организме.

Антибиотики применяют, когда другие методы лечения бессильны, назначить их может только врач. Не стоит их употреблять при любом заболевании без консультации с медиками, ведь бактерии становятся резистентными к препаратам и лечение будет неэффективным.



Из-за употребления антибиотиков при любом заболевания бактерии становятся устойчивыми к их воздействию

Порезы

Не стоит использовать мази с антибиотиком при незначительных порезах для предотвращения инфекции – только 3% ран инфицируются.

Воспаление глаз

При покраснении или воспалении глаз без консультации у врача не стоит сразу же брать капли, содержащие антибиотики. Такие лекарства применяют в случае, когда известно, какая именно инфекция вызвала заболевание.

Грипп, простуда и другие вирусные заболевания

Антибиотики подавляют рост бактерий или убивают их, они не влияют на вирусы, а грипп является вирусным заболеванием. Если в результате болезни возникли осложнения – врач назначает антибиотики.

Бронхит, синусит, инфекция уха

Такие заболевания, как бронхит, синусит и инфекция уха возникают вследствие вирусных и бактериальных инфекций. Антибиотики при таких болезнях назначают только в действительно тяжелых случаях, когда причиной заболевания является бактерия.

Профилактика заболевания

Никогда не принимайте антибиотики "для профилактики" заболевания. Сделайте акцент на питательных продуктах, богатых витаминами и ведите здоровый образ жизни.



Лучшая профилактика заболеваний – здоровый образ жизни, а не антибиотики

Фото: Unsplash.

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