5 случаев, когда не стоит пить кофе

Большинство людей просто не представляет своей жизни без такого ароматного напитка, как кофе. Однако в некоторых случаях следует отказаться от употребления такого напитка.

Не пейте кофе, если у вас повышенное давление, пишет Cosmo.

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Этот напиток усиливает нагрузку на сосуды и сердце. Если же отказаться от кофе человек не может. Тогда стоит добавлять в напиток молоко.



При беременности не рекомендуют употреблять кофе, так как компоненты напитка вымывают кальций. Однако стоит проконсультироваться с врачом относительно употребления кофе.

В кофе содержится вещество кофестол, которое повышает уровень холестерина в крови. Поэтому людям с повышенным уровнем холестерина следует отказаться от употребления кофе. Особенно женщинам после 35 лет.



Людям, страдающим бессонницей, не стоит пить кофе.

Не стоит увлекаться употреблением кофе людям, которые имеют проблемы с психикой. Не советуют пить кофе, даже если есть признаки повышенной тревожности.

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