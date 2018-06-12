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5 случаев, когда не стоит пить кофе

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В каких случаях нельзя пить кофе
В каких случаях нельзя пить кофе / unsplash.com

Большинство людей просто не представляет своей жизни без такого ароматного напитка, как кофе. Однако в некоторых случаях следует отказаться от употребления такого напитка.

Не пейте кофе, если у вас повышенное давление, пишет Cosmo.

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Этот напиток усиливает нагрузку на сосуды и сердце. Если же отказаться от кофе человек не может. Тогда стоит добавлять в напиток молоко.

При беременности не рекомендуют употреблять кофе, так как компоненты напитка вымывают кальций. Однако стоит проконсультироваться с врачом относительно употребления кофе.

В кофе содержится вещество кофестол, которое повышает уровень холестерина в крови. Поэтому людям с повышенным уровнем холестерина следует отказаться от употребления кофе. Особенно женщинам после 35 лет.

Людям, страдающим бессонницей, не стоит пить кофе.

via GIPHY

Не стоит увлекаться употреблением кофе людям, которые имеют проблемы с психикой. Не советуют пить кофе, даже если есть признаки повышенной тревожности.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Лечение Психология
Источник: 24 Канал
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