5 советов, как защитить легкие от смога

Обычно дыхательная система способна справиться с загрязненным воздухом сама, но иногда она нуждается в нашей помощи.

Смогом называют воздух, наполненный пылью, дымом, копотью, выхлопными газами, пишет Lifehaker.

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Он содержит опасный ядовитый компонент монооксид углерода. Смог препятствует переносу кислорода кровью и в высокой концентрации может привести к смерти.

1. Меньше гуляйте

Когда над городом много опасного смога – не выходите на улицу без надобности. Особенно утром, ведь тогда концентрация смога в нижних слоях атмосферы выше, чем в другое время.

Иллюстрация

2. Питайтесь правильно

Готовьте легкую пищу, на переваривание которой организму не требуется много времени. Употребляйте овощи и фрукты и пищу, которая обогащена клетчаткой, это поможет вывести токсины из организма.

3. Пейте воду, а не алкоголь

Обычная простая вода поможет восстановить солевой баланс организма и остановить обезвоживание. Можно также пить зеленый или морс.

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4. Откажитесь от курения

Смог в городе не самое лучшее для легких, а если вы курите – то это принесет организму двойную нагрузку.

5. Не используйте спреи и аэрозоли

Эти предметы и лаки и краски негативно влияют на легкие. Лучше ограничьте их использование, пока воздух не станет чище.

Не используйте аэрозоли

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