5 советов от диетолога, чтобы оставаться здоровыми

Диетолог Оксана Скиталинская сказала, что нужно делать, чтобы тело оставалось здоровым.

Важную роль играет питание, поэтому врач советует употреблять пищу с лечебно-профилактическими свойствами – противовоспалительными, антимутагенными, говорится на странице в Facebook.

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Стоит включить в свой рацион пре - и пробиотики, ягоды, орехи, семечки, жирную морскую рыбу, омега-3 жирные кислоты, бобовые и цельные зерна. Стоит пить чистую фильтрованную воду по ощущению жажды. Исключить из рациона жареное, сладкое, транс-жиры, копчености и соленую пищу.

Включите в свой рацион ягоды

Нужно следить за объемом талии, для женщин не стоит превышать 89 сантиметров, для мужчин – 104 сантиметра.

Для поддержания здоровья необходимо выполнять кардио (аэробные) и силовые. Диетолог советует выполнять 150-180 минут кардио при 3-6 тренировках.

Выполняйте кардио упражнения 150-180 минут в неделю

Время от времени необходимо проходить обследование – анализы на уровень глюкозы, холестерина, индекс НОМА и УЗИ органов брюшной полости.

Спать необходимо не менее 7-8 часов в день.



Спите не меньше 7-8 часов

Фото: Unsplash.