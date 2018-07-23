5 советов от Супрун, как поддержать ребенка в больнице

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала советы для родителей, которые помогут сделать визит в больницу для детей более приятным.

Таким образом, можно уберечь ребенка от стресса и негативных эмоций, говорится на странице в Facebook.

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Прежде всего, нужно предупреждать ребенка о визите к врачу, а также стоит рассказать, что нужно там делать.

Супрун посоветовала рассказывать детям, что будет делать врач, какие процедуры его ждут. По возможности нужно говорить о чем-то приятном. Не обманывайте ребенка, говорите честно относительно ощущения во время процедур.

Выберите одного врача, познакомьте ребенка с ним. Таким образом, они смогут наладить доверительные отношения.

Ребенок должен доверять врачу

Не упрекайте и не угрожайте ребенку, вместо этого используйте слова, которые взбодрят ребенка и поддержат его. Можно также пообещать выполнить что-то приятное после проведения процедур.

Для родителей пребывание в больнице – не слишком приятный опыт. Поэтому заботьтесь о себе и не показывайте страх или отрицательные эмоции, поскольку они могут передаться ребенку.

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