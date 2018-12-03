5 убедительных причин подниматься по лестнице, а не на лифте

Когда упражнения на беговой дорожке считаются слишком скучными, стоит попробовать подниматься по лестнице, а не пользоваться лифтом.

И вот пять причин, почему это нужно делать регулярно, пишет 24apteka.

Читайте также: Сколько можно есть картошки фри без вреда для здоровья

1. Такие нагрузки укрепляют мышцы ног и ягодиц более эффективно, чем много других упражнений.

2. Уменьшают уровень боли в нижней части спины. И такие нагрузки противопоказаны людям, страдающим от боли в коленях.

3. Помогают похудеть, если сочетать кардионагрузки с силовыми. Такие занятия ускорят процесс сжигания жира.

4. Такие упражнения укрепят мышцы туловища – мышцы, которые расположены между тазом и грудной клеткой.

5. Регулярные подъемы по лестнице укрепляют здоровье сердечно-сосудистой системы. Это связано с тем, что они повышают ритм сердцебиений, укрепляют сердце.

Для того, чтобы подъем по лестнице приносил пользу, необходимо правильно его выполнять: не горбиться, не касаться поручней. Можно через определенное время брать с собой дополнительный вес или же попробовать пропускать одну ступеньку.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.