5 украинок попали в топ-100 обновленного рейтинга WTA
Опубликован новый рейтинг WTA, в котором сразу 5 украинок вошли в топ-100.
Так, Элина Свитолина сохранила седьмую строчку рейтинга WTA. Леся Цуренко потеряла одну позицию и опустилась на 36-е место, а Екатерина Бондаренко осталась 86-й. Екатерина Козлова сумела добавить одну строчку и переместилась 87-е место.
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Однако без сенсаций не обошлось. Даяна Ястремская благодаря выходу во второй круг на турнире в Нью-Хейвене сумела обновить свой личный рекорд, который установила в середине июля (100-е место). Украинка поднялась сразу на 6 позиций, теперь Даяна 98-я.
Марта Костюк и Ангелина Калинина добавили по 2 позиции в рейтинге и переместились на 131-е и 134-е места соответственно. Катарина Завацкая осталась на 203-й позиции.
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