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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

5 утренних привычек, которые сделают ваш день лучше

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5 утренних привычек, полезных для самочувствия
5 утренних привычек, полезных для самочувствия / unsplash.com

Простые вещи, которые мы делаем каждое утро, задают ритм и настроение на весь день. Поэтому важно делать привычки, которые будут полезны для самочувствия.

Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Эффективность некоторых утренних привычек, которые положительно влияют на самочувствие, доказана научно и проверена тысячами людей.

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Первое правило успешного дня – ложитесь вовремя спать. Утро зависит от качества и продолжительности вашего сна. Не забывайте – организм нуждается в среднем в 7-8 часах сна.

Примите прохладный душ – погружение в холодную воду способствует улучшению физического и психического самочувствия. Такой душ улучшает кровообращение, снижает уровень кортизола (гормона стресса), уменьшает усталость и укрепляет иммунную систему.

via GIPHY

Зарядка для мозга – побудьте наедине с собой. Полезным упражнением для мозга может быть медитация, которая уменьшает стресс, влияет на способность концентрировать внимание, справляться с неудобными и сложными ситуациями.

Подвигайтесь – не откладывайте гимнастику на конец дня. Даже 5-минутная физическая активность улучшает качество и продолжительность сна, ускоряет обмен веществ и положительно влияют на когнитивные способности.

via GIPHY

Не пропускайте завтрак – пренебрежение завтраком может стать причиной появления проблем со здоровьем. Завтракать нужно не позже, чем через 2 часа после пробуждения.

Старайтесь утром не есть сахаросодержащих продуктов, изделий из белой муки, нешлифованного риса и не употребляйте кофе вместо еды. Лучше кушать продукты с высоким содержанием протеинов, полезных жиров и цельного зерна.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Здоровье
Источник: 24 Канал
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