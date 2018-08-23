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5 вещей, которые не стоит делать в душе

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Чего не стоит делать в душе
Чего не стоит делать в душе / phillymag.com

Во время банных процедур многие люди делают некоторые действия на автомате, не задумываясь о том, что принимать душ следует по правилам. Тогда и самочувствие, и здоровье будут в полном порядке.

Именно поэтому нужно отказаться от этих вещей, пишет Men's Health.

1. Включать слишком горячую воду

Высокая температура вода плохо влияет на кожу – она теряет влагу и начинает шелушиться. Во время мытья смывается много жира, поэтому эпидермис начинает интенсивно его производить. Также горячая вода усиливает приток крови и возникает покраснение кожи. Оптимально, когда температура воды составляет 34 градуса.

via GIPHY

2. Долго принимать душ

Даже если вы моетесь водой с оптимальной температурой, принятие душа не должно продолжаться долго. Существует риск пересушить кожу, а также это может привести к возникновению прыщей. Оптимально, когда вы принимаете душ 10-15 минут.

3. Пользоваться дешевыми гелями и шампунями

Если вы пытаетесь сэкономить на средствах для ухода за телом и кожей головы, то задумайтесь о том, содержат ли они полезные вещества. Лучше выбирать шампуни с натуральными компонентами, которые являются более дорогими.

via GIPHY

4. Долго использовать мочалку

Этот предмет очень редко меняют, ошибочно полагая, что он не слишком загрязняется. Однако она накапливает остатки отмершей кожи, скрабы, остаток гелей для душа. Лучше менять мочалку раз в полгода.

Змінюйте мочалку раз на піврокуМеняйте мочалку раз в полгода

5. Заниматься сексом

Душ не является подходящим местом для занятия сексом. Все потому, что скользкий пол, постоянно текущая вода и очень мало места для маневра могут привести к травмам и нанести другой вред для организма.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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