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5 вещей, которые плохо влияют на работу мозга

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Какие вещи отрицательно влияют на работу мозга
Какие вещи отрицательно влияют на работу мозга / successperformancesolutions.com

Мозг — один из важнейших человеческих органов, который отвечает за работу всего организма. Поэтому, чтобы он работал хорошо, нужно отказаться от нескольких вещей.

Недосыпание вредно для работы мозга, пишет Ukrhealth. Все потому, что различные участки мозга переходят в фазу медленного сна, человек "зависает" в одной точке.

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Из-за этого человек становится несосредоточенным, ухудшается мелкая моторика. Регулярное недосыпание может вызвать отмирание клеток.

Избыток сахара в крови тоже затрудняет поступление веществ к мозгу. Поэтому важно поддерживать нормальный уровень.

На работу мозга влияет стресс. Он приводит к разрыву связей между нейронами. Стресс затрудняет понимание человеком причинно-следственных связей и последовательности событий. Стресс, который накапливается в организме, снижает интеллектуальный потенциал человека и ухудшает память.

На тонус человека в течение дня и ее работоспособность влияет отсутствие завтрака. По этой причине снижается уровень сахара в крови, что затрудняет поступление полезных веществ к мозгу.

via GIPHY

Влияние сильнодействующих препаратов может ухудшить память вплоть до амнезии. Это также может вызвать слабоумие и навязать суицидальные мысли.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение
Источник: 24 Канал
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