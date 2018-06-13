5 вещей, которые плохо влияют на работу мозга

Мозг — один из важнейших человеческих органов, который отвечает за работу всего организма. Поэтому, чтобы он работал хорошо, нужно отказаться от нескольких вещей.

Недосыпание вредно для работы мозга, пишет Ukrhealth. Все потому, что различные участки мозга переходят в фазу медленного сна, человек "зависает" в одной точке.

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Из-за этого человек становится несосредоточенным, ухудшается мелкая моторика. Регулярное недосыпание может вызвать отмирание клеток.

Избыток сахара в крови тоже затрудняет поступление веществ к мозгу. Поэтому важно поддерживать нормальный уровень.

На работу мозга влияет стресс. Он приводит к разрыву связей между нейронами. Стресс затрудняет понимание человеком причинно-следственных связей и последовательности событий. Стресс, который накапливается в организме, снижает интеллектуальный потенциал человека и ухудшает память.

На тонус человека в течение дня и ее работоспособность влияет отсутствие завтрака. По этой причине снижается уровень сахара в крови, что затрудняет поступление полезных веществ к мозгу.

Влияние сильнодействующих препаратов может ухудшить память вплоть до амнезии. Это также может вызвать слабоумие и навязать суицидальные мысли.

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