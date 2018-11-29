5 вещей, на которых не стоит экономить во время ремонта

Чтобы ремонт не растянулся на годы и не стал надоедливым грузом, перед тем, как его начинать стоит знать несколько важных нюансов.

Аналитики портала недвижимости Domik.ua выделили наиболее важные пункты, которые не стоит игнорировать, начиная ремонт.

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1. Бригада мастеров

Непрофессиональные рабочие – это всегда провал и исключений из этого правила не бывает.

Если нанимаете бригаду мастеров только потому, что она дешевая, вы не можете быть уверены, где именно вас постигнет неудача: это может быть неправильное распределение материалов, нарушения очередности в работах или некачественное их выполнение.

Поэтому к выбору рабочих стоит подходить взвешенно и ответственно.



Перед началом ремонта важно выбрать профессиональную бригаду мастеров

2. Электропроводка

Если вы задумали капитальный ремонт квартиры, обязательно учтите, что следует обновить электрику, кабели и проводку по всей квартире.

Лучше убедиться, что электропроводка будет новой и надежной по всему дому, чем потом рушить уже отремонтированы стены, чтобы ее заменить.

3. Дизайн-проект

Грамотные чертежи с замерами всех необходимых поверхностей в квартире должны стать вашим основным "документом" во время ремонта.

Он важен как и для составления сметы, так и для расчета количества материалов, которые понадобятся для ремонта.



Каких ошибок не стоит допускать перед началом ремонта

4. План ремонта и помощь профессионалов

Сделать все ремонтные работы самостоятельно можно при условии, если вы профессиональный дизайнер или архитектор.

В противном случае, лучше таки заручиться помощью профессионалов.

Если выбрать цветовую гамму или расположение мебели – это отчасти вопрос вкуса и комфорта, то для разводки электросети и правильной укладки ламината – таки нужны специалисты.

Важно также предварительно записать размеры всех поверхностей, мебели и фурнитуры, диаметр розеток, кабелей и других материалов.



Помощь профессионалов: на чем не стоит экономить во время ремонта

5. На качестве экономить не стоит

Одной из самых глобальных ошибок во время ремонта квартиры или дома является желание на нем сэкономить.

Не стоит экономить на важных на всех этапах ремонта материалах таких, как грунтовка, краска, стеклопакеты, мебель или сантехника.

Такая экономия гарантированно перечеркнет все старания даже самых профессиональных мастеров.