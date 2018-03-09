5 вкусных блюд для вегетарианцев: видео рецептов
Часто люди думают, что вегетарианцем быть сложно из-за того, что приходится есть невкусные блюда, однако эти рецепты докажут, что есть вегетарианские блюда не только полезно, но и вкусно.
5 вкусных блюд для вегетерианцев
Читайте также: Альтернатива мясу: какие продукты должен ежедневно употреблять вегетарианец
1. Крем-суп из брокколи
2. Овощной рамен
3. Овощные котлеты
4. Панкейки с черникой
5. Булочка с корицей
Источник: Tastyvegetarian
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии