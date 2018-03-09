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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

5 вкусных блюд для вегетарианцев: видео рецептов

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5 вкусных блюд для вегетарианцев: видео рецептов
5 вкусных блюд для вегетарианцев: видео рецептов / 24 Канал

Часто люди думают, что вегетарианцем быть сложно из-за того, что приходится есть невкусные блюда, однако эти рецепты докажут, что есть вегетарианские блюда не только полезно, но и вкусно.

5 вкусных блюд для вегетерианцев

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1. Крем-суп из брокколи

Be healthy this winter with this broccoli soup

Допис, поширений Tasty Vegetarian (@tastyvegetarian)

2. Овощной рамен

3. Овощные котлеты

May your life include many hugs and nugs

Допис, поширений Tasty Vegetarian (@tastyvegetarian)

4. Панкейки с черникой

Can you believe these pancakes are VEGAN?!?

Допис, поширений Tasty Vegetarian (@tastyvegetarian)

5. Булочка с корицей

Vegan cinnamon rolls are how we roll

Допис, поширений Tasty Vegetarian (@tastyvegetarian)

Теги: LifeStyle Здоровое питание Рецепты
Источник: Tastyvegetarian
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