Правительство обещает создать 500 тысяч рабочих мест за неделю с зарплатами 6-8 тысяч гривен.

Прем'єр Шмигаль анонсував програму створення півмільйона робочих місць із зарплатою 6-8 тисяч гривень, пише 24 канал. Спочатку це обіцяли зробити у травні, але наприкінці травня Шмигаль пообіцяв, що вакансії з'являться через два тижні, тобто у половині червня.

Чи достатньо зарплати 6-8 тисяч для життя в Україні

Під час карантину та кризи, що наростає зарплати в українців зменшуються. Так, у березні середня по Україні зарплата була 11 446, а у квітні опустилася до 10 430 гривень за даними Держстату. Мінімальна зарплата в Україні – 4 723 гривні.

Таким чином, запропоновані урядом зарплати 6-8 тисяч – це дещо вище за "мінімалку" та суттєво нижче середньої зарплати. За прогнозами ЮНІСЕФ через пандемію та кризу понад 6 мільйонів українців опиняться за межею бідності. За словами Зеленського це всі, хто отримує менше 250 доларів (менше 6 700 гривень) на місяць. Президент погодився, що це мало, але бідністю не вважає.

24 канал вирішив дослідити, чи можливо прожити в Україні на таку зарплату та що за це можна купити.

500 тисяч робочих місць: що відомо

Шмигаль розповів, що нові місця з'являться передусім в соціальній, комунальній та бюджетній сферах. Крім того, 170 тисяч місць з'являться у сфері будівництва в рамках проєкту "Велике будівництво".

Зокрема, нам потрібні люди для ремонту доріг, мощення тротуарів та прибирання території. Буде багато вакансій,

– пообіцяв Шмигаль.

Чи вирішує створення нових місць проблему безробіття

"Ініціатива влади про забезпечення українців робочими місцями з невеликими зарплатами – шість тисяч гривень – може сприйматися, як намагання щось зробити. Великого позитиву така ініціатива не додасть. Але не викличе серйозного негативу. Позитивно вплине на тих, у кого немає навіть такої зарплати. Ті, в кого вищі доходи, сприймуть це, як те, що їх не стосується," – сказав соціолог Михайло Міщенко у коментарі 24 каналу.

Детальніше Безробіття в Україні різко зросло: чи вирішать 500 тисяч робочих місць проблему

Економіст Олексій Кущ переконаний, що ці 500 тисяч робочих місць не вирішать проблеми безробіття. Навпаки, люди не захочуть отримувати такі низькі доходи, живучи від зарплати до зарплати, і оберуть інший шлях: стануть на облік як офіційно безробітні, щоб отримати допомогу від держави, та працюватимуть у тіньовому секторі.

Щоб вирішити проблему з безробіттям та значною кількістю трудових мігрантів, необхідно розвивати підприємства та залучати інвестиції.