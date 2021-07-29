Ребенок пошел гулять 28 июля и не вернулся. Родные забили тревогу и обратились в полицию.

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Эксперты устанавливают причины смерти

Правоохранители начали розыск девочки. Однако уже после полуночи 29 июля руководитель полиции в харьковской области Андрей Рубель сообщил ужасную весть: нашли тело Мирославы. Сейчас эксперты устанавливают причины смерти ребенка.

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родным Мирославы.

На Буковине разыскивают мать с маленькой дочкой

Отметим, что в Черновицкой области уже в течение 2 месяцев разыскивают 21-летнюю Анжелу Ващук и ее 4-летнюю дочь Иванну. Женщина еще 28 мая вместе с ребенком поехала в направлении поселка Чемеровцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области. С тех пор ее не видели. Правоохранители просят помощи у граждан.