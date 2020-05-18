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6 миллионов за чертой бедности: по кому серьезно ударит карантин в Украине

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Бедность в Украине
Бедность в Украине / shutterstock.com

В связи с пандемией коронавируса, Украина оказалась в социально-экономическом кризисе. Из-за этого более 6 миллионов человек в Украине могут были за чертой бедности. Наибольшее влияние почувствуют на себе дети.

Уровень бедности, по разным сценариям, может вырасти до 44% или 51 %. Об этом свидетельствуют прогнозы влияния COVID-19 на бедность Детского фонда ООН от ЮНИСЕФ.

Важно Каждая третья гривна из бюджета идет на погашение или обслуживание долга, – Гетманцев

По подсчетам ЮНИСЕФ, ухудшение экономической ситуации окажет самое разрушительное влияние на многодетные семьи, одиноких родителей с детьми и семьи с детьми до 3 лет.

Влияние на детей вырастет с 33 % до 51 %. То есть, в трудном положении может остаться каждая вторая семья с детьми. Также особенно почувствуют на себе экономическую нестабильность и одинокие пенсионеры, которым более 65 лет.

Внимание. На Сумщине зафиксировали рекордное количество безработных. За два месяца карантина в центр занятости обратились более 10 тысяч человек.

Какое решение проблемы

В ЮНИСЕФ убеждены, что именно сейчас необходимо быстро реагировать и разработать стратегии для социальной защиты. Там предлагают:

  • рассмотреть возможность временной универсальной выплаты всем домохозяйствам с детьми;
  • расширить действующие программы по поддержке семей;
  • увеличить ежемесячные выплаты пособия при рождении ребенка.

Из-за ограничений в бюджете, возможны неизбежные проблемы развития для всей страны.

Речь идет об увеличении количества детей в интернатных учреждениях, эмиграцию, проблемы со здоровьем и экономическим положением семей. Также в целом препятствия к развитию ребенка,
– убеждены в ЮНИСЕФ.

Они также призвали президента и власть принять меры, ведь международный опыт подтверждает, что сочетание денежных выплат с механизмами социальных услуг является наиболее успешной системой для защиты населения.

Автор: Алина Олиховская
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Деньги ЮНИСЕФ ООН
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